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【量子電腦】IBM研新量子電腦　效能比上一代高1倍

科技 15:40 2020/08/24

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近日科技元老IBM就稱，研發出新一代量子電腦，其效能比之前型號高一倍。

環球科技企業競爭近年趨向白熱化，除了人工智能、物聯網等，就連高深科技量子電腦亦成為兵家必爭之地。近日科技元老IBM就稱，研發出新一代量子電腦，其效能比之前型號高一倍。

量子電腦的基本單位稱為量子位元（Qubit），量子位元越多越好，不過對外部環境要求則非常苛刻，如溫度變化就會擾亂量子位元，破壞量子計算結果。為了測量效能，IBM建立名為「量子量」的測試，旨在反映一台量子電腦有多少量子位元及實際完成多少工作。

量子電腦市場成戰略重地

去年，IBM量子位元數量達32個，今年就達到64個，等比級數進展對量子電腦真正成為實用或商用電腦非常重要。量子計算不會取代電腦、伺服器、智慧手錶和智慧手機等產品，但能解決現在電腦完全無法解決的問題，比如可促進新材料、藥物和化肥製造等化學分子層面的發展；可讓車隊更快送達包裹；還能高效率找出投資組合。

這項高深技術稱為科企爭相比拼戰地，除了IBM，其他科技巨企如Google、Intel（英特爾）及微軟都紛紛投入研發，美國也出現大批致力發展量子計算的新創公司。

＞＞＞【Google Pixel】Pixel 4a 5G、Pixel 5手機規格設計曝光

＞＞＞【華為動向】華為下月德國參與IFA　料發布麒麟9000處理器

不過現在還處於早期階段，IBM則是較早開發量子電腦市場的領導者，目前執行的量子電腦只有22台，而5月時只有18台。當然，這種能為社會帶來革命性變化的電腦仍處於技術發展的早期階段。

責任編輯：李彥煒

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