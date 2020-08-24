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【參考蘋果】Windows 10X將推出「Wonder Bar」功能

科技 17:30 2020/08/24

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微軟計劃在搭載Windows 10X系統的設備上增設「Wonder Bar」功能，與Apple推出的「Touch Bar」功能類似。

蘋果（Apple）近年在MacBook Pro新增「Touch Bar」觸控欄，方便用戶多功能操作，更成為產品特色之一。最近，微軟似乎亦有意仿效Apple，在搭載Windows 10X系統的設備上新增「Wonder Bar」功能。

Windows 10X為微軟專門為摺疊屏幕設計的操作系統，近日有外媒指，微軟將為搭載Windows 10X的設備增設「Wonder Bar」功能，並具有剪貼簿歷史紀錄，表情符號等多項觸控功能，類似於MacBook的「Touch Bar」。報道指，「Wonder Bar」觸控欄的屏幕空間較「Touch Bar」的屏幕更大。另外亦有消息指，「Wonder Bar」有機會支援Windows 10系統，目前已開始測試。

<<為雙屏設備而設　Windows 10X系統傳延至明年發布

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蘋果在2016年正式推出「Touch Bar」，但用戶對於該功能的反饋不一，有用戶認為「Touch Bar」方便切換不同應用，比功能鍵更靈活。不過有用戶就認為「Touch Bar」實際用途並不大。

責任編輯：李寶如

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