【康城商場】日出康城超市「FRESH新鮮生活」　首日生意額勝預期一至兩成

▲ 記者今日到訪「FRESH新鮮生活」，場內人流絡繹不絕。（蘇穎琪攝）

位於康城站首個商場已分階段開幕，當中，集鮮活市場及超市於一身的「FRESH新鮮生活」成商場內焦點。超市於昨日開幕，首日人流量超過2萬。

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「FRESH新鮮生活」佔地約20,000呎，設有26個特色主題專區，除了引入新鮮海鮮外、蔬果、肉類、急凍食品外，更引入米坊、豆品專區、蛋專區、藥膳及油坊等。此外，FRESH亦支持香港製造品牌，在多區引進約1500種香港製造產品，佔整體商品約15%。

電子支付達95%

另外，除了收銀處及自助付款機外，顧客可於食品專區以電子支付「即買即走」。集團行政總裁李軒宇表示，此模式可減省顧客排隊時間，即使首日人流眾多，亦未見出現大排長龍付款的情況；以首日計算，95%場內消費為電子支付。

▲ 集團行政總裁李軒宇表示，FRESH大力採用電子支付模式，有助縮短輪候付費時間，達致極速購物。（蘇穎琪攝）

李又指，FRESH集街市超市於一身的新營運模式，每個主題專區均以「合夥人」形式操作，實行自主管理及多勞多得。他透露，首日人流達22000人次，會員人均消費約300元；而整體營業額比預期多10%至20%，對此感滿意。

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記者：蘇穎琪