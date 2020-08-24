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血漿被譽為液體中黃金 血漿療法可否用於疫苗？

環球社會熱點 14:36 2020/08/24

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美國疫情持續，總統特朗普緊急授權，採用康復者血漿作為新冠肺炎療法。血漿被譽為「液體中黃金」（liquid gold），康復者的血清存有抗體，有助預防疾病，但可惜的是，不足以用於製作成熟的疫苗。

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  • 什麼是血漿？

血漿是血液中的液體成分，與血液其他成分分離時，看起來呈黃褐色。血漿被指是「液體中的黃金」，不僅顏色相似，還十分有用及寶貴，可以18種不同方式治療疾病。

研究新冠肺炎的研究員發現，血漿含有人體暴露於病毒時產生的抗體。血漿混合其他人的血漿用作治療，澳洲紅十字形容是「超級拯救生命的細菌戰鬥大軍」。

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昆士蘭科技大學免疫學教授比格利（Ken Beagley）表示，假設自然康復的人血漿中存有抗體，可保護康復者再感染，將免疫抗體給予高危族群，可防止他們染疫；如果他們已染疫，可減輕受感染的程度。

當血漿與血液其他成分分離時，看起來呈黃褐色。

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  • 治療時向人體注射血漿嗎？

比格利稱，最簡單的答案為「是」，注射恢復期血漿（convalescent plasma）。

  • 什麼是恢復期血漿？

「恢復期」一詞泛指從疾病中康復過來，恢復期血漿即康復者的血漿，並不是新冠肺炎下產生的專有詞。

  • 血漿療法如何治病？

本質上，是為了阻止病毒闖入身體的細胞。病毒需「接管」宿主的細胞才能複製到，昆士蘭大學免疫學家拉布津（Larisa Labzin）解釋，人類的免疫系統透過產生抗體來抵抗病毒，抗體可從康復者血漿中找到。

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拉布津指出，血漿療法就像將病毒鎖上手扣，阻止他們「開門進入細胞」；抗體的作用還像標記一樣，指示免疫細胞攻擊有害細胞。

比格利重申，這種治療對其他疾病「非常有效」，已經使用了很久，可追溯至1800年代。

  • 可否用於疫苗？

不可以，這對於成熟的疫苗來說，還不足夠。但有專家認為，可用於幫助保護高危人士，如醫護人員，免受新冠肺炎侵害。

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恢復期血漿可於暴露在病毒後的預防措施或治療，目的是阻止受感染的發生，這與疫苗不同，疫苗是暴露在病毒前注射的。

比格利補充，暴露在病毒後的預防措施只在約2至3個月有用，透過給他們現成的抗體，提供短期保護。

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責任編輯：鄧燕君

欄名 : 世界百科

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