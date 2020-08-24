【疫市筍盤】海悅花園數分鐘抵青衣站造價低水 2房放盤5小時即以500萬沽 創近3年新低

樓市好淡因素爭持，新冠肺炎確診個案持續減少，但經濟前景未明，市場仍屢錄減價成交。日前青衣居屋海悅花園2房單位以500萬元成交，成交價創近3年新低。



中原地產分行經理李韋鋒表示，最近大市回穩，青衣二手交投氣氛明顯升溫，最近5日連錄16宗成交。該分行促成海悅花園2座高層F室成交，實用面積431平方呎，為兩房間隔，由於單位屬於罕有向南兩房放盤，自由市場叫價510萬元，已較市價平60至70萬元，故單位於周日（23日）甫放盤，即吸引覓盤多時的同區上車客睇樓後火速洽購，放盤短短5小時，以500萬元沽出，折合實用呎價11,601元。是次成交為屋苑2房單位（自由市場）自2017年9月錄得460萬元成交後，創近3年新低的成交。

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李韋鋒指，原業主於2009年11月以165萬元自由市場價購入單位，持貨11年轉售，帳面獲利335萬元，期內升值2倍。他表示，是次原業主願意以低價沽出單位，是由於業主打算換樓，而且單位內櫳較殘舊，故造價較低。

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海悅花園是青衣區首個由私人參建的居屋屋苑，於1991年落成，樓齡29年。有別於一般舊式居屋，海悅花園由私人發展商新昌置業參建，屋苑名稱、大廈外型設計及單位間隔與一般的私人住宅較接近。屋苑部分單位面向藍巴勒海峽，可享優美海景，就算是向樓景的方向，景觀也不算太「焗促」。屋苑由三座大廈組成，共提供840伙，單位面積介乎518至708方呎，提供兩房至三房戶，分別佔4成及6成，單位不設窗檯，實用率高。

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海悅花園的交通也十分不俗，屋苑距離青衣站步程僅5至6分鐘，但屋苑樓價相對鄰近夾屋及私人屋苑呎價大為低水，目前海悅花園的呎價約1.2萬至1.3萬元水平，青衣港鐵站上蓋私人屋苑實用面積呎價達1.6萬至1.8萬元，樓價高於不少九龍及港島藍籌屋苑，另一個距離青衣港鐵站步程約10分鐘的私人屋苑灝景灣，呎價也達1.5萬至1.6萬元。而海悅花園附近的夾屋項目宏福花園，早前的成交呎價也達1.5萬元。

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李韋鋒說，海悅花園可算是最近港鐵站，但呎價相對低水的居屋屋苑，但屋苑放盤量一向不多，現時實用面積431平方呎的兩房單位，市場放盤量約有3至4個，叫價約560萬元（自由市場）左右，他指：「最近業主的議價空間也提高，議價空間達40萬至50萬元，只要你肯還價，有可能以500萬頭左右購入兩房單位。」至於3房單位放盤約有13個，實用面積約590平方呎的單位，叫價約720萬元。

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記者:陳詠妍



