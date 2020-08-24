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【BNO移民】英國旅遊業裁員3.9萬　青年旅行社STA Travel破產停業

商業 14:34 2020/08/24

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英國旅行社協會（ABTA）表示，疫情令旅遊業達臨界點。（法新社圖片）

近年有港人研究移民到海外，英國政府更將於明年起，推出「Hong Kong BN(O) Visa」，讓BNO持有人和其近親，經「5+1」申請入藉。不過，移民到當地亦要工作，惟新冠肺炎疫情全球大流行，令各行業生意受挫，英國經濟亦未見好轉，就業似乎甚艱難。

【航班復飛】阿聯酋航空擬明年夏季　復飛全部航線

據BBC報道，英國旅行社協會（ABTA）表示，疫情令旅遊業達臨界點，防疫措施更讓業界裁減約39,000個職位，有約65%旅行社裁員。該協會警告，若英國政府進行第二次「封城」，有96%旅行社表示，嚴重影響其存活能力。

【澳洲移民】澳洲就業難　求職競爭半年內倍增

其實有英國旅行社在疫情下，已面臨結業和裁員。專營青年長途旅行的旅行社STA Travel，日前在Facebook專頁宣布，停止所有交易，而預訂服務的客戶，將在數天內收到進一步的通知。該公司目前在英國設有超過50間門店，提供約500個職位。ABTA發言人就事件回應，很遺憾影響數百名員工生計。

Hays Travel同樣因疫情，於本月裁員約900人。而英國最大旅遊營運商Tui，亦在7月關閉英國和愛爾蘭166間門店，受影響的職位多達900個。Tui更早在5月份，已在全球裁減8,000名員工。

【航空業自救】疫情影響台灣航班　桃園機場趁機興建第三航廈

責任編輯：馬意文

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