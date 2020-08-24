英國約翰遜新手爸爸 唔識用BB孭帶惹熱議

▲ 約翰遜早前帶未婚妻及兒子前往蘇格蘭度假，有網民卻批評約翰遜不懂得使用嬰兒孭帶。

英國首相約翰遜的未婚妻西蒙茲今年4月底為其誕下兒子，令約翰遜成為新手爸爸。約翰遜早前帶未婚妻西蒙茲及兒子前往蘇格蘭度假，西蒙茲於社交媒體發佈家庭度假照，但有網民卻批評約翰遜不懂得使用嬰兒孭帶。

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英國《鏡報》報道，約翰遜（Boris Johnson）與未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）前往蘇格蘭阿普爾克羅斯（Applecross）度假，並帶同4個月大的兒子威爾弗雷德（Wilfred）和愛犬Dilyn同行。

西蒙茲於社交媒體Instagram發佈度假照片，相中可見約翰遜身穿便服，並使用嬰兒孭帶孭起兒子。而西蒙茲就以雙手抱起愛犬，場面十分溫馨。

但照片卻於網上引起熱議，有不少網民質疑約翰遜作為新手爸爸，使用嬰兒孭帶的方式錯誤。

網民Gordon Barr於Twitter表示：

這個男人明顯不是經常抱著嬰兒，或者不願閱讀嬰兒孭帶的說明書。

他更表示女兒初生時也是使用同款孭帶，認為孭帶調校得過鬆，加上嬰兒高度不足，約翰遜這樣使用嬰兒孭帶會使嬰兒感到背部疼痛。

網民Jo Bailey更緊張地表示：

親愛的上帝，嬰兒會跌下來。 約翰遜快調校孭帶！

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另外，英媒指約翰遜於當地度假的照片公開後，保鏢對約翰遜及其家人的安全感到擔憂，因此約翰遜及家人度假僅僅3天就已離開。

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責任編輯：鄭錦玲