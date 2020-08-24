【阿里巴巴9988】傳阿里巴巴股東美股ADR轉為港股　股價創新高 市值迫5.7萬億

中美關係緊張，中概股在美股上市狀況惹憂慮。據《彭博》通訊社報道，阿里巴巴（09988）多個主要投資者，已把阿里美國上市預託證券（ADR），轉換成香港上市的股票，以避開美國可能制裁中概股及退市的風險。

阿里巴巴股價今日顯著造好，最高升至265.4元，市值達5.69萬億元。截至3時15分，報264.4元，升4.6%，成交額91億元。

據報道，阿里巴巴主要股東包括淡馬錫（Temasek）、巴美列捷福（Baillie Gifford & Co）以及銘基亞洲（Matthews Asia）已把部份阿里股份換回港股，其中淡馬錫已把手持的1,210萬股（約值30億美元）阿里股份，其中一半換回港股。

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報道又引述分析指，大量長期投資基金經理，尤其是位於亞洲的基金經理，正在或正考慮轉換所持美國預託證券為港股。

此外，據內地媒體《財經塗鴉》引述消息人士指出，阿里巴巴合伙人之一的胡喜已正式離職，並辭任螞蟻集團首席技術官（CTO）一職。螞蟻集團方面回應稱，倪行軍將接任螞蟻集團CTO一職，而胡喜的工作另有安排。

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報道指，阿里巴巴共有36名合伙人，胡喜加入集團已有12年，是合伙人之中第二年輕，若他離任，合伙人數目將減至35人。

記者：李兆明