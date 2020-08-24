【網絡安全】黑客冒充用戶發電郵　Gmail被揭漏洞逾4個月

▲ 日前有網絡安全研究人員踢爆，Google的Gmail和G Suite郵件系統出現漏洞。

新冠肺炎疫情期間，電郵成為重要聯繫方式之一，唯在開啟電郵時也應保持謹慎。日前有網絡安全研究人員踢爆，Google的Gmail和G Suite郵件系統出現漏洞，允許不法份子繞過郵件系統嚴格的保護，冒充G Suite或Gmail用戶發送郵件予他人。

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據外媒iThome報道指，研究人員Allison Husain早於4月初，發現Google的後端郵件流程規則出現漏洞，允許攻擊者入侵過現代郵件系統嚴格的SPF（Sender Policy Framework）和DMARC（Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance）規則，並冒名用戶傳送電子郵件。Husain強調，這樣的攻擊或讓企業用戶遭受詐欺信件，或商業電子郵件詐騙。

值得一提的是，Husain於4月初揭發並向Google通報相關漏洞，惟到8月1日仍不見Google修補的跡象。Google其後在8月中表示，要到9月17日才會推出修補程式。直到8月19日，Husain以超過137天未修補為由，決定公布漏洞。而在公布後的7小時，Google就完成修補。

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責任編輯：曾曉汶