新西蘭基督城2間清真寺去年被槍手襲擊,造成51死慘劇,為新西蘭史上傷亡最慘重的恐襲。澳洲籍槍手塔蘭特(Brenton Tarrant)周一出庭接受量刑聆訊時表示,本想再向多一間清真寺發動襲擊,務求殺最多的人。

29歲塔蘭特周一接受量刑聆訊,料需時4日。塔蘭特早前已承認51項謀殺、40項企圖謀殺及一項恐怖活動罪名。

檢察官指,塔蘭特被捕後向警察表明,塔蘭特事前已用多年策劃,並購入重火力槍械、操控無人機到清真寺視察,「務求殺最多的人」(inflict as many fatalities as possible)。

塔蘭特去年3月持半自動步槍闖入基督城2間清真寺亂槍掃射,造成51人死亡,並將過程在Facebook上直播。

