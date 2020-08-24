【美團股價】美團點評百億成交抽升近一成　外資投行上望多少？（不斷更新）

投行 點評

野村 投資評級：中性->買入

目標價：122元->300元 收入、盈利都勝預期，提升今明兩年經營毛利率2.3、4.8百分點。

到店、酒店及旅遊業務恢復慢或拖累美團增長和盈利能力，但外賣業務快速復甦，足以抵銷憂慮，也顯示美團團隊執行力高。

最新目標價反映2022年50倍市盈率。

滙證 投資評級：買入

目標價：246元->290元 美團上季在外賣業務市佔率增至70%。美團將再投資創新業務的優先之序，放於短期盈利之上。

滙證預期，美團會主力針對重覆使用的用戶、優質商戶增加推廣和補貼，也會在網上超市、共享單車增加資本開支，也指出美團8月單日訂單數目創4000萬宗歷史新高。

上調今後3年non-GAAP盈利14%至58%，因而提高目標價。

高盛 投資評級：買入

目標價：191元->256元 因應業績超預期，提高全年營業額目標3%，全年經調整稅前盈利可達29億元人民幣。

由於該行對到店、酒店及旅遊業務估值提升，以分部加值法（SOTP）估值，予新目標價。

高盛指，在樂觀估計，美團2025年每日訂單達8000萬單（即較8月紀錄高一倍），到店業務年增長30%、創新業務估值增，最樂觀的折算估值可達337元。