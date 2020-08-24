【美團股價】美團點評百億成交抽升近一成　外資投行上望多少？（不斷更新）

美團點評 （03690）
上周五公布業績，次季經調整溢利27億元人民幣，遠超市場預期。美團點評今早低開但午後發力升，市值突破15,000億元。從美團點評6月首次突破1萬億市值，再升5成僅花約兩個月時間。美團點評業績理想，但有網民憂美團市值龐大具泡沫風險，但業績後幾乎全綫外資投行都上調目標價，野村更上望300元。
美團至下午3時30分，股價最多升11%，高見272元，收市報265.8元，升8.4%，成交112億元，與騰訊 （00700）
、阿里巴巴 （09988）
交投同逾百億元。
以下為主要外資投行最新目標價、投資評級。
|投行
|點評
|野村
|
- 投資評級：中性->買入
- 目標價：122元->300元
- 收入、盈利都勝預期，提升今明兩年經營毛利率2.3、4.8百分點。
- 到店、酒店及旅遊業務恢復慢或拖累美團增長和盈利能力，但外賣業務快速復甦，足以抵銷憂慮，也顯示美團團隊執行力高。
- 最新目標價反映2022年50倍市盈率。
|滙證
|
- 美團上季在外賣業務市佔率增至70%。美團將再投資創新業務的優先之序，放於短期盈利之上。
- 滙證預期，美團會主力針對重覆使用的用戶、優質商戶增加推廣和補貼，也會在網上超市、共享單車增加資本開支，也指出美團8月單日訂單數目創4000萬宗歷史新高。
- 上調今後3年non-GAAP盈利14%至58%，因而提高目標價。
|大摩
|
- 美團次季表現理想，料下半年復甦會加快，第3季外賣業務收入按年增長可達32%。
- 到店、酒店及旅遊業務恢復慢，料本季收入就會按年轉升3%。
- 上調目標價反映最新預測2021年市銷率（Price-to-Sales） 9.3倍，比率與騰訊 （00700）
相同。
|高盛
|
- 因應業績超預期，提高全年營業額目標3%，全年經調整稅前盈利可達29億元人民幣。
- 由於該行對到店、酒店及旅遊業務估值提升，以分部加值法（SOTP）估值，予新目標價。
- 高盛指，在樂觀估計，美團2025年每日訂單達8000萬單（即較8月紀錄高一倍），到店業務年增長30%、創新業務估值增，最樂觀的折算估值可達337元。
|摩通
|
- 美團毛利率改善，主要由疫情後反彈而非持續成本架構改善，料有關利好在2021年就會消散。
- 目前估值已經充分反映價值，料未來6個月甚至可因應內地消費、競爭因素有下行風險
- 最新目標價反映各行對美團不同業務每股新估值模型：外賣業務值150元，相當於明年市銷率8.5倍，較預先估的7倍為高；到店業務值61元，相當於明年市盈率30倍；新業務值14元，相當於明年市銷率2倍。
相關文章：
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億 大勝預期逾60倍（第二版）
【美團業績】美團點評上季日均2450萬單餐飲外賣 每單賺0.56人幣
【科網狂潮】京東小米美團破頂 騰訊阿里巴巴即將追落後？
【石Sir午市閒談】美團、滙豐、新地最新部署
【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱：
8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載