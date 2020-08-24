  • 33°C
香港時間 : 2020824日 (一) 14:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美團股價】美團點評抽升、兩個月萬億變萬五億　外資投行上望多少？（不斷更新）

即市財經 14:38 2020/08/24

分享：

美團點評次季業績大勝預期，投行紛更新目標價。

美團點評 （03690） 上周五公布業績，次季經調整溢利27億元人民幣，遠超市場預期。美團點評今早低開但午後發力升逾半成，股價創260元新高，市值突破15,000億元。從美團點評6月首次突破1萬億市值，再升5成僅花約兩個月時間。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

美團點評業績理想，幾乎全綫外資投行都上調目標價，以下為主要外資投行最新目標價、投資評級。

投行 投資評級 目標價 點評
野村 中性->買入 122元->300元
  • 收入、盈利都勝預期，提升今明兩年經營毛利率2.3、4.8百分點。
  • 到店、酒店及旅遊業務恢復慢或拖累美團增長和盈利能力，但外賣業務快速復甦，足以抵銷憂慮，也顯示美團團隊執行力高。
  • 最新目標價反映2022年50倍市盈率。
滙證 買入 246元->290元
  • 美團上季在外賣業務市佔率增至70%。美團將再投資創新業務的優先之序，放於短期盈利之上。
  • 滙證預期，美團會主力針對重覆使用的用戶、優質商戶增加推廣和補貼，也會在網上超市、共享單車增加資本開支，也指出美團8月單日訂單數目創4000萬宗歷史新高。
  • 上調今後3年non-GAAP盈利14%至58%，因而提高目標價。
大摩 增持 135元->280元
  • 美團次季表現理想，料下半年復甦會加快，第3季外賣業務收入按年增長可達32%。
  • 到店、酒店及旅遊業務恢復慢，料本季收入就會按年轉升3%。
  • 上調目標價反映最新預測2021年市銷率（Price-to-Sales） 9.3倍，比率與騰訊 （00700） 相同。
高盛 買入 191元->256元
  • 因應業績超預期，提高全年營業額目標3%，全年經調整稅前盈利可達29億元人民幣。
  • 由於該行對到店、酒店及旅遊業務估值提升，以分部加值法（SOTP）估值，予新目標價。
  • 高盛指，在樂觀估計，美團2025年每日訂單達8000萬單（即較8月紀錄高一倍），到店業務年增長30%、創新業務估值增，最樂觀的折算估值可達337元。
摩通 中性 200元->225元
  • 美團毛利率改善，主要由疫情後反彈而非持續成本架構改善，料有關利好在2021年就會消散。
  • 目前估值已經充分反映價值，料未來6個月甚至可因應內地消費、競爭因素有下行風險
  • 最新目標價反映各行對美團不同業務每股新估值模型：外賣業務值150元，相當於明年市銷率8.5倍，較預先估的7倍為高；到店業務值61元，相當於明年市盈率30倍；新業務值14元，相當於明年市銷率2倍。

相關文章：

【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍（第二版）

【美團業績】美團點評上季日均2450萬單餐飲外賣 每單賺0.56人幣

【科網狂潮】京東小米美團破頂　騰訊阿里巴巴即將追落後？

【石Sir午市閒談】美團、滙豐、新地最新部署

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

香港股票 目標價 美團點評－W（03690） 美團點評

上一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里合伙人震動　螞蟻集團CTO胡喜傳卸任、首席法務官「脫伙」

下一篇文章

【泰禾財困】泰禾人壽賣盤 傳平保華潤有意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）