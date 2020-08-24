【網民熱話】打工仔大吐苦水 同事最忌「律己以寬，待人以嚴」

打工仔在職場上除了要做好自己職務之外，同時之間的相處亦是一大重要因素，想要在職場上順利，與同事相處當然要打醒十二分精神。

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有網民於討論區開帖，指一般人的態度應該律己以嚴, 待人以寬，但如果你本身自我要求甚高，對別人要求高都算合理。但該網民指自己公司的工作文化恰恰相反，經常律己以寬，待人以嚴令人反感。

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該名網民指，自己公司同事經常在出錯時候就推卸責任，反而在其他人或部門犯錯的時候，就會當面指責，甚至有時候根本與自己所屬部門無關。該網民作了一個比喻，指這種荒謬程度就像超市掃地阿姐指責收銀收錯錢, 收銀又話擺貨放得不整齊一般。不過，其他網民的回應似乎對事件沒有太大感覺，更有人指這是香港職場的「常態」，這樣同事之間才能取得「心理平衡」。責任編輯：翁嘉陽

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