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【疫市營商】工總：可輸出香港技術　鐵路、機場管理有需求

商業 13:48 2020/08/24

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自疫情爆發至今，中小企均承受不同程度的營商壓力。商務及經濟發展局局長邱騰華指，企業應做好疫情持續反覆的心理準備，同時「做好功課」以待經濟復甦時可早著先機。香港生產力促進局今舉行網絡研討會，冀為港商剖析營商機遇。

【港版健康碼】邱騰華：與8至10個國家探討旅遊氣泡　包括日本、泰國

邱騰華在會上表示，現時首要兩項工作是防疫及防止經濟大幅下滑。他指，政府已撥出2900億元，約等同10%的GDP，希望可協助企業為長久戰作好準備。

另一方面，香港工業總會主席葉中賢則以本地口罩生產線為例，稱有廠商把生產口罩的技術、機器、品質檢查配套輸出海外，反映香港面向國際有一定能力。他續指，香港有三大行業擁有明顯優勢，分別是食品加工、環保回收及精微電子。同時，不少國家亦對香港技術有需求，例如鐵路、機場管理系統，他相信港商可循此方向開拓市場，多留意周邊國家的機會。

【中美角力】禁用「香港製造」措施延後45日生效　邱騰華：繼續與美方交涉

香港生產力促進局主席林宣武亦指，港商由OEM轉為開發自家品牌，必然是未來發展的趨勢，並於生產地開拓內銷市場。不過，由於各地文化差異，林透露現時正與東盟國家的領事商量，開辦講座課程，為港商「問路」。當出入境限制鬆綁後，可盡快在當地發展。

粵港科技合作資助計劃接受申請　資助兩地應用研發項目

記者：葉泳珊

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