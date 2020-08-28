【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難

剛剛成為日本史上在任最長的首相，安倍晉三便再次被拍到前往醫院，是半個月內的第二次，不禁令人揣測安倍晉三健康狀況，最新更據報已決定辭任首相，讓外界更關注後安倍時代的接班安排。安倍晉三任內力主安倍經濟學（Abenomics），但日本經濟遭新冠肺炎疫情重創，令這份「政治遺產」大打折扣，也讓政權接班更添困難。

安倍半月兩入院添憂，曾因健康辭職

疫情再挫安倍經濟學，妨礙指定接班

黨內無人跑出，後安倍時期繼續惡鬥

安倍晉三連續兩周入院 日媒：治療慢性病

安倍倘病重或辭職 麻生太郎以外 盤點眾多首相人選

踏入周一的8月24日，安倍第二次上台以來已經持續擔任首相達到2799日（即不計算第一次上台的366日），打破之前最長在任紀錄、也是安倍外叔公的佐藤榮作，創造日本歷史。安倍同時擔任執政自民黨總裁，任期至2021年9月才屆滿，意味倘無重大意外，安倍最長首相任期的紀錄會再擴大多1年左右。

不過，短短半個月內，安倍兩度前往醫院，令其繼續執政蒙上陰影。因為安倍第一次上台，便是因為健康問題而辭職。

毫無疑問，後安倍時代的接班問題，已經是日本朝野不能避免討論的話題。

安倍任內力主「安倍經濟學」，力求擺脫通縮，但成效相當有限。在當前任期尾聲，日本還遭逢新冠肺炎疫情「洗禮」，安倍在經濟上自然是難有成績，而為保東京奧運而遲緩應對疫情，更是進一步打擊安倍的管治威信。

這導致安倍內閣民望持續低迷，最新的支持率僅36%，是第二次上台以來第二低；不支持度則達49.1%。坊間對安倍政府應對疫情的表現劣評，認為「不予肯定」的比率逾半，達到58.4%。

這除了是安倍個人打擊，也妨礙了他造就接班人的部署。盡管有傳副首相麻生太郎可能在安倍之後接任首相，但畢竟麻生下月將屆80歲，較下月將屆66歲的安倍還要年長，即使傳聞成真，頂多只屬過渡性質。

根據日媒所指，曾任外相的自民黨政務調查委員會長岸田文雄，是安倍和麻生心儀的首相接班人選，並獲二人特別造就「攞分」機會，在4月負責安排全民派錢10萬日圓的事宜。

可惜，派錢安排被質疑混亂，未能順利催谷岸田民望，加上安倍政權弱勢，無法有效在接班方面發揮影響，達致「一錘定音」。

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▲ 岸田文雄

安倍勢弱，即使無法利及各在野黨，但自民黨內的反安倍勢力仍可受惠。這裡說的是多次批評安倍的黨前幹事長石破茂，根據《日本經濟新聞》報道的黨內下任首相人選支持度排名，在安倍本人民望不足15%的情況，石破的支持度直迫25%，高踞第一，遠高於岸田，後者僅得5%左右。

雖然石破有人氣，但黨內支持不足，據報連參加黨總裁選舉的20名推薦人門檻，也令石破感到吃力，更遑論贏得黨內大多數支持。

另一黑馬或許是環境大臣小泉進次郎，他的人氣堪比石破，政治後盾有曾任首相的父親小泉純一郎，在去年10月在《日經》調查中成為下屆首相人選第一名，絕對是自民黨、以至日本政治的明日之星。

不過，小泉今年初捲入醜聞，被揭跟有夫之婦有不倫關係，兼涉挪用政治資金，恐怕需要一段時間「過冷河」；且小泉年僅39歲，在政壇日子尚短，政績威望仍待累積，難望一步登天。

在自民黨云云人馬當中，至今難以找到具有壓倒性優勢的首相人選，後安倍時代的黨內鬥爭料將會持續至明年安倍任期屆滿。

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▲ 小泉進次郎跟麻生太郎握手。

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