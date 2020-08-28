【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 環球政治 13:19 2020/08/28 分享： 剛剛成為日本史上在任最長的首相，安倍晉三便再次被拍到前往醫院，是半個月內的第二次，不禁令人揣測安倍健康狀況，最新更據報已決定辭任首相，讓外界更關注後安倍時代的接班安排。安倍任內力主安倍經濟學（Abenomics），但日本經濟遭新冠肺炎疫情重創，令這份「政治遺產」大打折扣，也讓政權接班更添困難。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選 今日 【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選 安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告 2020/08/24 安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告 日本首相安倍疑工作過勞抱恙 有傳麻生太郎或接任 今日 日本首相安倍疑工作過勞抱恙 有傳麻生太郎或接任 【日韓糾紛】文在寅強硬反枱 安倍晉三借勢箍票（訂戶專享） 2019/07/15 【日韓糾紛】文在寅強硬反枱 安倍晉三借勢箍票（訂戶專享） 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？ 2020/07/31 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？ 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享） 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享） 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 2020/08/27 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 2020/08/25 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 選舉 政治 安倍晉三 麻生太郎 日本 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入