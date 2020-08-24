【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 環球政治 13:58 2020/08/24 分享： 剛剛成為日本史上在任最長的首相，安倍晉三便再次被拍到前往醫院，是半個月內的第二次，不禁令人揣測安倍健康狀況，也更關注後安倍時代的接班安排。安倍任內力主安倍經濟學（Abenomics），但日本經濟遭新冠肺炎疫情重創，令這份「政治遺產」大打折扣，也讓政權接班更添困難。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 安倍倘病重或辭職 麻生太郎以外 盤點眾多首相人選 今日 安倍倘病重或辭職 麻生太郎以外 盤點眾多首相人選 安倍晉三連續兩周入院 日媒：治療慢性病 今日 安倍晉三連續兩周入院 日媒：治療慢性病 日本首相安倍疑工作過勞抱恙 有傳麻生太郎或接任 2020/08/19 日本首相安倍疑工作過勞抱恙 有傳麻生太郎或接任 【日韓糾紛】文在寅強硬反枱 安倍晉三借勢箍票（訂戶專享） 2019/07/15 【日韓糾紛】文在寅強硬反枱 安倍晉三借勢箍票（訂戶專享） 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？ 2020/07/31 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？ 最新專欄文章 更多 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀（訂戶專享） 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀（訂戶專享） 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 2020/08/20 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 2020/08/19 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 新加坡保就業有法 香港堪借鏡 2020/08/19 新加坡保就業有法 香港堪借鏡 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 2020/08/18 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 選舉 政治 安倍晉三 麻生太郎 日本 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入