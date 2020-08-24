【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享）

剛剛成為日本史上在任最長的首相，安倍晉三便再次被拍到前往醫院，是半個月內的第二次，不禁令人揣測安倍健康狀況，也更關注後安倍時代的接班安排。安倍任內力主安倍經濟學（Abenomics），但日本經濟遭新冠肺炎疫情重創，令這份「政治遺產」大打折扣，也讓政權接班更添困難。

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