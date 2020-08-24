【新股IPO】新股陸續來　醫渡科技遞交上市申請

雖然近日新股焦點都落在螞蟻集團和農夫山泉身上，不過仍有個別企業陸續遞交上市申請。內地醫療科技解決方案供應商醫渡科技遞交主板上市申請，保薦人為高盛及中金公司。

集資所得款項將用於進一步進行業務擴張、加強核心能力、戰略投資和收購以及一般營運資金。

相關文章：【農夫山泉IPO】認購農夫山泉前 不可不知的5件事



據初步文件顯示，醫渡科技主要向醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、 醫生和患者以及監管機構和政策制定者提供服務，截至今年3月底止，其年度虧損擴大至15.11億元人民幣，而2019年年同期蝕9.33億元人民幣。

相關文章：【新股IPO】農夫山泉有點甜！創辦人原來是營銷聖手 股民又buy唔buy？

＞＞＞如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正