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【宏觀中國】央媽愛心滿瀉　連續12日總投放2萬億

股樓投資 14:00 2020/08/24

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中國人民銀行在周一（24日）再進行1,600億元（人民幣，下同）的逆回購操作，對冲了500億元到期的逆回購，淨投放金額達1,100億元。

其他文章：【港股追蹤】金價上升受惠股？ 今日早市升超過4%

資料顯示，這次已是「央媽」連續12個工作日向市場放水，包括逆回購、中期借貸便利（MLF）、國庫現金定存等工具，累計總投放2萬億元，淨投放金額也超過1萬億元。

其他文章：【網民熱話】打工仔大吐苦水 同事最忌「律己以寬，待人以嚴」

內地分析指，8月以來，由於有大量流動性工具到期，吸收了市場的流動性，另又遇上政府債券發行高峰，以致「央媽」不得不放水，故有說法稱，近期釋放流動性的措施屬「補水」多於「灌水」。

券商預期，未來兩三個月中國的國債和地方債發行，會持續吸收市場流動性，相信「央媽」在護航的前題下，不會停止放水措施。

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記者：林衞

中國 國債 中國人民銀行 逆回購 地方債

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