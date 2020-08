【宏觀中國】央媽愛心滿瀉　連續12日總投放2萬億

中國人民銀行在周一(24日)再進行1,600億元(人民幣,下同)的逆回購操作,對冲了500億元到期的逆回購,淨投放金額達1,100億元。

資料顯示,這次已是「央媽」連續12個工作日向市場放水,包括逆回購、中期借貸便利(MLF)、國庫現金定存等工具,累計總投放2萬億元,淨投放金額也超過1萬億元。

內地分析指,8月以來,由於有大量流動性工具到期,吸收了市場的流動性,另又遇上政府債券發行高峰,以致「央媽」不得不放水,故有說法稱,近期釋放流動性的措施屬「補水」多於「灌水」。

券商預期,未來兩三個月中國的國債和地方債發行,會持續吸收市場流動性,相信「央媽」在護航的前題下,不會停止放水措施。

記者:林衞