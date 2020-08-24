【宏觀中國】央媽愛心滿瀉　連續12日總投放2萬億

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【港股追蹤】小米績前繼續炒 升至逾兩年高位
中國人民銀行在周一（24日）再進行1,600億元（人民幣，下同）的逆回購操作，對冲了500億元到期的逆回購，淨投放金額達1,100億元。
資料顯示，這次已是「央媽」連續12個工作日向市場放水，包括逆回購、中期借貸便利（MLF）、國庫現金定存等工具，累計總投放2萬億元，淨投放金額也超過1萬億元。
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內地分析指，8月以來，由於有大量流動性工具到期，吸收了市場的流動性，另又遇上政府債券發行高峰，以致「央媽」不得不放水，故有說法稱，近期釋放流動性的措施屬「補水」多於「灌水」。
券商預期，未來兩三個月中國的國債和地方債發行，會持續吸收市場流動性，相信「央媽」在護航的前題下，不會停止放水措施。
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記者：林衞