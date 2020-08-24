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【黎智英被捕】黎智英恐嚇記者案表證成立 壹傳媒跌3.8%

即市財經 16:51 2020/08/24

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壹傳媒創辦人黎智英涉嫌在2017年刑事恐嚇一名男記者，法庭裁定表證成立。（資料圖片）

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英，涉嫌在2017年刑事恐嚇一名男記者，法庭裁定表證成立，控辯雙方將於周五（28日）結案陳詞。壹傳媒股價今日走勢反覆，收報0.375元，跌3.8%。

黎智英涉嫌刑事恐嚇案件，今日在西九龍裁判法院續審，法庭裁定表證成立。黎智英不自辯亦不傳召證人，控辯雙方本周稍後結案陳詞。

案情指，黎智英在2017年六四維園集會中，威嚇一名《東方日報》男記者「一定搵人搞你」，涉嫌干犯刑事恐嚇，事後事主曾17度去信律政司要求對黎智英作出檢控。黎智英早前否認控罪。

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編輯：趙穎妍

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