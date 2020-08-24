【黎智英被捕】黎智英恐嚇記者案表證成立 壹傳媒跌2.6%

▲ 壹傳媒創辦人黎智英涉嫌在2017年刑事恐嚇一名男記者，法庭裁定表證成立。（資料圖片）

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英，涉嫌在2017年刑事恐嚇一名男記者，法庭裁定表證成立，控辯雙方將於周五（28日）結案陳詞。

壹傳媒股價今日走勢反覆，中午開市後最新報0.38元，跌2.56%，早段最低見0.37元，成交797.5萬元。

黎智英涉嫌刑事恐嚇案件，今日在西九龍裁判法院續審，法庭裁定表證成立。黎智英不自辯亦不傳召證人，控辯雙方本周稍後結案陳詞。

案情指，黎智英在2017年六四維園集會中，威嚇一名《東方日報》男記者「一定搵人搞你」，涉嫌干犯刑事恐嚇，事後事主曾17度去信律政司要求對黎智英作出檢控。黎智英早前否認控罪。

相關文章：

【黎智英被捕】壹傳媒再炒升35%、毛記升15% 特朗普：黎智英是勇敢的人

【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮 有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）

【黎智英被捕】黎智英：勿買壹傳媒股票 公司基本因素無法支持升勢（第二版）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍