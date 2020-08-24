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【新股IPO】AI醫療解決方案醫渡科技遞交上市申請

即市財經 13:23 2020/08/24

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截至最後實際可行日期（8月17日），集團於上市前合共獲得11輪融資。

醫渡科技於今日（8月24日）向聯交所遞交上市申請。集團從事大數據及人工智能（AI）技術的醫療健康解決方案，集團於上市前合共獲得11輪融資，去年底達成3000萬美元（約2.34億港元）C++投資協議。聯席保薦人為高盛、中金。

集團於2014年成立業務板塊包括，大數據平台和解決方案、生命科學解決方案、健康管理平台和解決方案。

截至今年3月底止，虧損按年擴大至15.1億元（人民幣，下同），去年同期為9.3億元，主要因可轉換可贖回優先股公允價值變動增加至8.2億元。客戶合同收入按年增約4.5倍至5.6億元。

截至目前，公司合共獲得3.37億美元融資（26.3億港元）。集團表示，上市前融資大部分所得款項用業務發展和營運及其他一般營運資金用途。

集團集資所得款項將用於加強核心能力、業務擴張、過戰略合夥、投資和收購豐富集團生態系統及作營運資金及一般企業用途。

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編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 集資 IPO

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