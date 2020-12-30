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【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資

新股IPO 20:09 2020/12/30

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集團於上市前合共通得11輪融資。

醫渡科技 （新上市編號：02158） 計劃發售1.56億股，招股價介乎23.5元至26.3元，集資最多41.1億元，醫渡科技將於明日（31日）至1月7日招股，一手（100股）入場費2657元，公司預計1月15日掛牌。聯席保薦人為高盛、中金；聯席全球協調人為花旗。

高盛：估值介乎293億至403億

高盛發表報告預料，醫渡科技於2020年至2023年度財年的收入及毛利年均複合增長率分別為73%及83%。報告按分類加總估值法（SOTP）計算，公司估值介乎293億至403億元，相當2023年9至12倍的市銷率。

高盛認為，公司平台具有高度可擴展性，主要受惠於更多醫療保健客戶使用該平台，不過又指出公司客戶群過度集中及依賴公共部門及激烈行業競爭等。

騰訊為上市前投資者

集團於2014年成立業務板塊包括，大數據平台和解決方案、生命科學解決方案、健康管理平台和解決方案。

集團於上市前合共獲得11輪融資，合共獲得3.37億美元融資（26.3億港元），公司前期投資者引入騰訊 （00700） 、陽光人壽保險、新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）、中國投資有限責任公司及汶萊主權基金等。

集團表示，上市前融資大部分所得款項用業務發展和營運及其他一般營運資金用途。集團於去年底完成3000萬美元（約2.34億港元）C++投資協議，投資後估值約為21.3億美元（166.1億港元）。

截至今年3月底止，全年虧損擴大至15.1億元（人民幣，下同），去年同期為9.3億元；收入由去年1.02億元增至5.6億元。

公司集資所得款項將用於加強核心能力、業務擴張、過戰略合夥、投資和收購豐富集團生態系統及作營運資金及一般企業用途。

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編輯：謝卓榮

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