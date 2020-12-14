【新股IPO】醫渡科技今起進行上市前預演　集資約23.4億元

▲ 集團於上市前合共通得11輪融資。

醫渡科技已通過上市聆訊，消息指公司將於今日起進行上市前預演。據外電早前報道，公司計劃集資約3億美元（約23.4億元）聯席保薦人為高盛、中金。

集團於2014年成立業務板塊包括，大數據平台和解決方案、生命科學解決方案、健康管理平台和解決方案。

集團從事大數據及人工智能（AI）技術的醫療健康解決方案，集團於上市前合共獲得11輪融資，去年底完成3000萬美元（約2.34億港元）C++投資協議，投資後估值約為21.3億美元（166.1億港元）。

目前公司合共獲得3.37億美元融資（26.3億港元）。集團表示，上市前融資大部分所得款項用業務發展和營運及其他一般營運資金用途。

截至今年3月底止，全年虧損擴大至15.1億元（人民幣，下同），去年同期為9.3億元；收入由去年1.02億元增至5.6億元。

集團集資所得款項將用於加強核心能力、業務擴張、過戰略合夥、投資和收購豐富集團生態系統及作營運資金及一般企業用途。

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編輯：謝卓榮