【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選

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日本首相安倍疑工作過勞抱恙 有傳麻生太郎或接任
日本首相安倍晉三再度入院，健康狀況繼續引起關注。日本傳媒在8月28日報道，安倍有意因為健康原因而辭職，預定將由副首相兼財相麻生太郎暫時接任首相職務。而在麻生以外，日本政界目前還有數名潛在首相人選。
79歲的麻生是安倍內閣的核心成員，如果對安倍繼任人沒有明確共識，自民黨很可能在安倍辭職後，選麻生擔任臨時首相。
麻生2008年曾當選為自民黨領袖，並出任首相。但他任內未能扭轉自民黨的弱勢，於2009年的眾議院選舉中大敗，令自民黨自1993至1994年後，再度失去執政地位。
63歲的石破是鷹派的前防衛大臣，為罕見批評安倍的自民黨人；在議會中不太受歡迎。他亦曾任農林水產大臣、自民黨幹事長、地方創生擔當大臣。
石破獲基層力撐，在2012年自民黨總統初選首輪擊敗安倍，但在第二輪、只有議員可投票時便輸了。在2018年的初選，石破同樣輸給了安倍，而且是大敗。他批評，日本央行的超低利率損害地區銀行。
63歲的岸田在2012年至2017年擔任外相，從政以來一直行事低調，但被視為安倍首選的繼任人，只是在民調中排名較低。
岸田屬自民黨的溫和派，與安倍相比，更不願意修憲法第9條。修憲意義在於，承認日本有權擁有武裝力量，扭轉二戰戰敗以來的和平憲法主張。
岸田曾稱，日本央行超寬鬆的貨幣政策「不可能永遠持續下去」。
56歲的國防大臣河野以特立獨行見稱，他為安倍奠定與南韓的外交路線，在日韓歷史爭議中採取堅定立場。
河野在外交名校美國喬治城大學（Georgetown University）受過教育，英語流利，曾擔任外長及總務大臣政務官。
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責任編輯：鄧燕君