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【蘋果壟斷】與韓國監管機構和解 蘋果修正與電訊商「不平等條款」

即市財經 13:05 2020/08/24

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近年蘋果公司在IOS的壟斷問題被全球各地監管機構關注，韓國公平貿易委員會（Korea Fair Trade Commission）於2016年對蘋果公司發起反壟斷調查，去年6月雙方達成和解。今日韓國公平貿易委員會表示，蘋果提出解決壟斷問題的方案，同意修正與當地電訊營運商之間「不公平條款」，與後者討論如何分擔廣告費用等，減輕電訊商的負擔，同時提出為小型企業、消費者等提供價值1000億韓圜（約8400萬美元）的支持方案。

實際上，蘋果公司不單要與政府交手，其他企業亦開始挑戰其壟斷地位，例如騰訊 （00700） 有份入股的遊戲公司Epic Games便與蘋果打官司，在應用程式內支付及程式開發者等問題對薄公堂，Epic Games更獲另一科網巨頭微軟的聲援。

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編輯：謝克迪

南韓 騰訊 公平貿易 經濟 壟斷

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