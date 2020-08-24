【阿里巴巴股價】阿里合伙人震動　螞蟻集團CTO胡喜傳卸任、首席法務官「脫伙」

▲ 內媒指，阿里巴巴合夥人胡喜已離職，並不再擔任螞蟻集團首席技術官。

內地傳媒引述消息指，阿里巴巴 （09988） 合伙人年內再有變動。螞蟻集團（前稱螞蟻金服）首席技術官胡喜，據報已從阿里巴巴離職，並引述消息指，胡喜最後上班日為8月22日。據悉，阿里巴巴另一合伙人倪行軍會接任螞蟻集團首席技術官一職，報道指，加入阿里巴巴12年、合伙人中第二年輕的胡喜，未在阿里巴巴內有新職務。

據阿里巴巴向美國證監會7月提交的年報資料，公司秘書、首席法務官Timothy A.Steinert當時已不再列為阿里巴巴合伙人。不過，在阿里巴巴上周業績公告中，A.Steinert續以公司秘書身份發出公告。

阿里巴巴在7月年報披露時，共有36名合伙人，曾為最年輕合伙人的天貓淘寶總裁蔣凡今年於婚外情事件後，退任阿里合伙人。若胡喜離任，阿里合伙人將減至35人。

本報正向阿里巴巴查詢，暫待回覆。

胡喜2017年成為合伙人 「80後技術領軍人物」

內媒指，去年螞蟻集團已宣布一系列的人員調整，其中包括程立不再擔任其首席技術官，並調任阿里巴巴首席技術官，時任螞蟻金服副首席技術官胡喜出任。

不過，早前再有消息指，螞蟻集團的管理層發生新一輪變動，胡喜僅出任螞蟻集團首席技術官約7個月便卸任。

胡喜於2007年加入支付寶，最具代表的業績為2013年帶領螞蟻基礎技術團隊與阿里雲合作，開創螞蟻金融雲平台。10年後，胡喜於2017年晉升為阿里巴巴合伙人，為阿里巴巴首批「80後」的合夥人。阿里巴巴當時形容胡喜為「九年如一日地投入到螞蟻基礎技術平台的創立發展中，是阿里巴巴與螞蟻金服80後優秀技術領軍人物」。

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編輯：袁諾曦