【中美科技戰】阿里巴巴美股東加速搬股來港 催谷港股成交

中美貿易戰升溫，投資者憂中概股退市風險增，有指阿里巴巴 （09988） 幾家大投資者，已將股份價值數10億美元的阿里巴巴美國上市預托證券（ADR）轉換成香港上市股票。隨着阿里更多股份移到本港，將有利阿里於本港成交續增長。

阿里巴巴美股股東搬股回港的消息推動阿里股價上揚，加科技股全綫反撲利好氣氛，阿里今日升逾3%高見262.6元，創逾一個月高位，跟離7月初高位不足1%。

淡馬錫等股東已搬貨

美方收緊對中概股的監管，市場風險增，阿里巴巴股東搬股份到本港存放。據報道指，相關投資者包括淡馬錫、Baillie Gifford & Co以及Matthews Asia。據悉，地緣政治風險是這些主要股東將阿里巴巴ADR轉換成香港上市的阿里巴巴股票主因。其中淡馬錫已將1,210萬股（價值約30億美元）阿里巴巴股票的一半股份，從美國轉換成香港上市股票。

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隨着更多股份移到本港，將有利阿里巴巴成交續趨升。於去年11月底，阿里來港第二上市時，一開始已將2成股份由美股移至本港股，以增加於本港的流通量。今年以來阿里於本港股份存倉量續步提升，現時於本港中央結算系統的存股量約總股份的22.4%。另方面，阿里於本港的街貨，即於阿里ADS存管商花旗於本港存倉以外的股份，升幅則更強勁。意味着不少美股搬成港股後沽出，股份於港股流通。目前阿里於本港股的街貨佔總股份的12%，遠高於初期的4%。

阿里港街貨增 曾港成交比例

阿里於本港的街貨攀升，支持阿里成交量亦攀升。阿里近月的日均成交額約50億至70億元，遠高於年初時的20至30億元。另方面，港股成交相對美股成交比例近月提升。在近3個月阿里港股相對美股成交約2成，遠高於年初時的約13%至15%。

從阿里於本港存股量及港美成交比例反映，本港街貨量提升，有助增加本港成交例。隨着更多美股股東為減風險以搬貨來港，阿里於本港的成交有望逐步提升。

同理，另外兩隻來港第二上市的中概股網易 （09999） 及京東 （09618） ，於本港的存股亦逐步提升。現時中美緊張關係升溫，中概股回流本港，以及已來港第二上市的股份逐步搬股份來港料成趨勢。

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責任編輯：錢家鋒