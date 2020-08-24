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【華為動向】華為下月德國參與IFA　料發布麒麟9000處理器

科技 13:00 2020/08/24

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華為宣布將在下月3日於2020年德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2020）舉行演講。

美國商務部日前宣布擴大對華為的出口管制，公司晶片來源或全數中斷，影響業務發展。惟華為依然無懼封殺，宣布將在下月3日於2020年德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2020）舉行演講。市場預料華為將在是次活動，發表新一代麒麟9000處理器，或有可能是華為麒麟系列最後一款自研處理器。

>>>【華為禁令】分析師：華為手機業務隨時消失　華為CEO相信仍有路可走

>>>【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂　哪些科企或受影響？

華為宣布，該企將在德國當地時間9月3日下午2點（即香港時間晚上8點），於IFA 2020舉行演講。據市場消息指，屆時華為將會發表麒麟9000處理器。華為消費者業務行政總裁余承東早前確認，Mate 40系列將率先搭載這款芯片。

受到華為禁令影響，余承東也曾表示，華為麒麟芯片的生產將在9月15日停止，所以相信麒麟9000處理器，或成為華為麒麟系列最後一款自研處理器。外媒報道指，鑑於9月15日後台積電將不能再出貨，現時該公司已積極為華為生產麒麟9000處理器。

至於Mate 40系列，余承東早前曾在公開演講中提到，將會在今年秋季上市。外界預料華為也將會在IFA活動上，透露Mate 40發布會的相關資訊。

>>>【華為新品】華為新版MateBook X今登場　仍搭載Windows系統

責任編輯：曾曉汶

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