【Google Pixel】Pixel 4a 5G、Pixel 5手機規格設計曝光

▲ 外界關注Google即將推出的兩款5G手機。日前，網上流傳一張相片，揭示Pixel 5及Pixel 4a的背面機身設計及手機規格。

不少外界都關注Google即將推出的兩款5G手機，早前已有消息指出，Google會在不久後發售 Pixel 4a 5G 版和 Pixel 5，但兩款手機設計的細節及規格尚未公開。日前，網上流傳一張相片，揭示了Pixel 5及Pixel 4a分別採用黑色和白色機身。

日前有網民在 Reddit 討論區上洩露關於兩款手機的照片。該相片上傳不久後已刪除，爆料者亦同時公開其設計及規格，包括兩款手機均配備 Snapdragon 765G 晶片，背面設有指紋傳感器。Google Pixel 5具有4,000mAh 電池容量，搭配 90Hz 屏幕刷新率及8GB RAM。Pixel 4a 5G電池容量為3,800 mAh電池，設有6GB RAM以及60Hz屏幕刷新率。

▲ 有網民在 Reddit 討論區上洩露關於兩款手機的照片，左邊為Pixel 5，右邊則為Pixel 4a 5G手機，爆料者亦同時公開部分手機規格。（網上圖片）

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外界預計，Pixel 4a 5G和5會在9月底或10月初發布，早前Google官方表示，Pixel 4a 5G最低價格售499美元（約3,867港元），但尚未公布Pixel 5的手機售價。Google更指，兩款手機將在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國，德國、日本、台灣和澳洲上市。

責任編輯：李寶如