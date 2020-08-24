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【美國大選】特朗普最忠誠顧問康韋 大選前忽辭職

環球政治 12:52 2020/08/24

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【美國大選】特朗普最忠誠顧問康韋 大選前忽辭職

美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）宣布辭職，將於今個月底離開白宮。康韋被視為美國總統特朗普最忠誠顧問，在最受爭議的事情上迎難而上，頻繁亮相媒體為特朗普辯護。離美國大選尚餘僅2個多月，她於此關鍵時刻離任引起關注。

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康韋周日晚發聲明宣布辭職消息，她本月底離任，未來去向則未有交代。她稱希望新一個學年，能有更多時間陪伴4名子女讀書，指疫情下，一如很多美國家庭，她的子女無法上學，要在家學習，需要父母更多關注。

康韋稱，與丈夫在很多事情上意見有分歧，但在子女問題上意見一致。他的丈夫同日亦宣布，辭去在反特朗普組織The Lincoln Project的職務。康韋夫婦二人，分別強力支持及反對特朗普，立場完全相反，一直是傳媒焦點。

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另外，康韋在聲明中亦對特朗普大加讚揚，指特朗普的領導對美國的和平及富裕，作出可測量及正面的衝擊，又稱過去4年的工作令她謙卑（humbling）及振奮（heady）。

據報康韋是在同日較早前，在白宮橢圓形辦公室向特朗普（Donald Trump）提出辭職，獲特朗普支持。雖已辭職，但康韋將繼續按計劃在本周的共和黨全國大會發表講話。

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特朗普就任總統以來，身邊的幕僚如流水般轉換，來來去去，康韋是少數得以長期留在特朗普身邊，一直未有被炒的高級幕僚。她曾以另類事實（Alternative Facts）一詞為特朗普政府辯護，特朗普最堅定支持者形象深入民心。

美國大選在即，特朗普卻因處理疫情失當，民望下挫，無疑更需要康韋式的無底綫支持，於此關鍵時刻，她的離任對特朗普來講無疑並非好時機。

【南韓疫情】首爾周一起強制戴口罩 再增近百宗病例

【美國疫情】特朗普緊急授權血漿療法 7萬人已嘗試

責任編輯：林建忠

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