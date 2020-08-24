【業績】富力上半年少賺6%　中期息削近1成至0.38人幣

▲ 富力地產上半年權益協議銷售額為510.6億元，按年跌15%，佔全年銷售目標34%。

富力地產 （02777） 上半年純利下跌5.8%至39.17億元（人民幣‧下同），派中期股息每股人民幣0.38元，相當於0.425306港元，較去年同期減少9.5%。富力股價最新報1.7%，報9.71元，成交額4440萬元。

期內，總營業額較去年同期減少4%至335.91億元，來自物業發展的營業額增加3%至308.31億，增加主要由於已售的交付面積增加至335萬平方米，較去年同期增加17%。總體平均售價由每平方米下降12%至每平方米9,200元。來自物業銷售的毛利率為33.5%。

富力地產上半年權益協議銷售額為510.6億元，按年跌15%，佔全年銷售目標34%，平均售價約為每平方米11,970元，協議銷售面積約為426萬平方米。富力今年內部協議銷售金額目標為1,520億元。上半年已確認入賬的營業額持穩於335.9億元。

截至6月底止，富力總負債減少了94億元，現金達360億元。

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編輯：吳敏芳