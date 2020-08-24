  • 32°C
香港時間 : 2020824日 (一) 13:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】富力上半年少賺6%　中期息削近1成至0.38人幣

即市財經 13:08 2020/08/24

分享：

富力地產上半年權益協議銷售額為510.6億元，按年跌15%，佔全年銷售目標34%。

富力地產 （02777） 上半年純利下跌5.8%至39.17億元（人民幣‧下同），派中期股息每股人民幣0.38元，相當於0.425306港元，較去年同期減少9.5%。富力股價最新報1.7%，報9.71元，成交額4440萬元。

期內，總營業額較去年同期減少4%至335.91億元，來自物業發展的營業額增加3%至308.31億，增加主要由於已售的交付面積增加至335萬平方米，較去年同期增加17%。總體平均售價由每平方米下降12%至每平方米9,200元。來自物業銷售的毛利率為33.5%。

富力地產上半年權益協議銷售額為510.6億元，按年跌15%，佔全年銷售目標34%，平均售價約為每平方米11,970元，協議銷售面積約為426萬平方米。富力今年內部協議銷售金額目標為1,520億元。上半年已確認入賬的營業額持穩於335.9億元。

截至6月底止，富力總負債減少了94億元，現金達360億元。

相關文章：

【藍籌業績】中國海外去年多賺10%　港新增4合資項目

【內房股】正榮：融資成本仍可改善 短債比例有望降至30%內

【內房股】雅居樂：海南省未來5至6年為集團的「糧倉」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳

 

香港股票 富力地產（02777）

上一篇文章

【瑞聲業績】瑞聲科技曾插近一成急收復　半年少賺58%、股息削75%至0.1元（第二版）

下一篇文章

【蘋果壟斷】與韓國監管機構和解 蘋果修正與電訊商「不平等條款」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）