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【南韓疫情】首爾周一起強制戴口罩 再增近百宗病例

環球社會熱點 12:38 2020/08/24

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南韓的新冠肺炎疫情持續，首爾「愛第一」教會等感染群組導致疫情加速擴散，再增近百人確診新冠肺炎。首爾宣佈由周一（24日）起強制民眾戴口罩，措施適用於室內及戶外多人的場所。

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韓聯社報道，首爾的新冠肺炎疫情有惡化趨勢。首爾代市長徐正協宣佈，首爾由周一凌晨起全市強制戴口罩。按照規定，民眾在室內必須戴口罩，在多人聚集的戶外場所也要戴口罩，而用餐等情況則可豁免。

首爾由今年5月中開始，已要求民眾在巴士、地鐵等公共交通工具上佩戴口罩，是次決定將措施擴展，要求民眾在所有室內區域都佩戴口罩。

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南韓政府更要求夜店、歌廳、自助餐廳、網吧、大型培訓機構等高危場所停業兩周，同時禁止室內50人以上和室外100人以上的活動。

首爾周一宣佈再增97宗新病例，累計增至2986宗病例。根據南韓政府數據，僅在8月15日至22日之間，首爾市已再增過千宗新病例。而首爾由1月20日確認全國首例至8月14日，約有1800宗病例，可見首爾市本月中的疫情急劇惡化。

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責任編輯：鄭錦玲

首爾宣佈由周一（24日）起強制民眾戴口罩，措施適用於室內及戶外多人的場所。

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