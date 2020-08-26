【美股期貨】道指期貨跌68點　納指期貨續升12點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚個別發展，道指跌59點，納指及標指再創新高。美股期貨於亞洲時段續個別走，道指期貨向下，納指期貨續升。美國今晚將公布7月耐用品訂單數據，市場預期增長4.5%，增幅較上月的7.6%有所回落。

焦點新聞：

美國納斯達克據報建議修訂上市規則 允許企業直接上市集資取代IPO

即市走勢：

【16︰26】京東 （美：JD）承接港股升勢，盤前升3.5%，報81.7美元；阿里巴巴（美：BABA）盤前升1.2%，報289.43美元。

【16︰11】道指期貨跌幅略為擴大，跌68點，報28125點；標指期貨跌2點，報3440點；納指期貨升12點，報11738點。

【15︰04】歐洲股市早段向下，德股跌0.3%；英股及法股分別跌0.6%。

【13︰47】小鵬汽車（美︰XPEV）據悉計劃在美國的IPO定價高於區間，計劃將以每股15美元定價。

【13︰40】外媒引述消息指，TikTok向Netflix（美：NFLX）接洽，諮詢是否有興趣收購TikTok美國業務。據指，Netflix接受邀請，加入價值數十億美元交易的談判。

【TikTok拆骨】傳TikTok邀請Netflix加入美國業務收購談判

【12︰00】美股期貨個別發展，道指期貨跌34點，報28159點；標指期貨跌不足1點，報3442點；納指期貨升15點，報11742點。

【11︰00】路透報道，美國納斯達克已向美國證券交易委員會（SEC）申請修改上市規則，允許企業直接上市集資，以替代首次公開招股。

【09︰40】市場調查機構Gartner周二發布數據指出，第二季全球智能手機銷售下跌20.4%，但蘋果（美：AAPL）iPhone僅按年跌4%，跑贏大市。三星手機銷售按年跌27.1%，跌幅是一眾手機商中最大。

Gartner：蘋果上季手機銷售僅跌4%跑贏大市 小米跌逾兩成

標指納指創新高港股ADR升104點 原油價格升逾1%

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8月25日（二）市況

中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、姆欽（Steven Mnuchin）香港時間今日（25日）通電話，雙方認為協議有所進展，一度利好美股。美股其後轉跌，市場關注周四舉行的全球央行年會。

焦點新聞：

【TikTok拆骨】字節跳動兩基金投資者偏好甲骨文收購TikTok

蘋果擬8月底重開少量美國零售店 客人內進需預約

【美股焦點】道指下周一換馬 埃克森美孚輝瑞雷神被剔出

【美股焦點】Facebook股價破頂 擴大新聞服務至多個國家 向媒體付費

即市走勢：

【04︰00】道指跌60點，收報28248點，標指升0.4%，收報3443點，納指升0.8%，收報11466點。facebook升3.5%，收報280.82美元。阿里巴巴ADR折算收報278.1港元，較港高3.3%。

【01︰28】Facebook（美︰FB）股價續破頂，高見281美元。道指跌123點，報28184點；標指升0.13%；納指升0.41%。

【01︰08】美國財政部拍賣500億美元兩年期國債，中標利率0.155%，投標倍數2.78。

【01︰02】網易 （09999） 美股漲幅擴大至4.2%，市值首次超700億美元。

【00︰58】美股表現反覆，道指跌136點，報28171點，惟標指升0.06%；納指升0.31%。

【00︰30】受颶風勞拉影響，美國墨西哥灣82%的煉油產能及57%天然氣產能將會關閉，Enki Research預計，勞拉將導致50億美元的經濟損失。

【23︰28】阿里巴巴旗下螞蟻集團已遞交上市申請，資金憧憬阿里巴巴價值進一步釋放，其在美ADS派3.7%，報286.33美元，換算在港價報277.38港元，較香港價升近10元。

【23︰23】Facebook續刷紀錄高位，現漲近3%，股價報279.2美元，暫成交28億美元。

【22︰30】美股三大指數轉跌，道指挫111點；標指跌0.1%，報3427點；納指跌0.15%，報11362點。蘋果股價挫2%，報493.13美元。

【22︰00】【美國經濟】美國7月新屋銷售90.1萬伙勝預期 8月消費信心遜預期

【21︰30】道指高開38點，報28,347點；標指升0.2%；納指跌0.1%；美滙報92.98，跌0.3%。

【21︰03】紐約期油刷新8月18日以來高位，升至每桶43.25美元，升幅1.48%

【20︰26】消息稱納斯達克已向美國監管機構申請修改規則，允許需要上市的公司通過直接上市的方式籌集資金，以替代首次公開發行。

【19︰11】道指期貨升187點，報28426點；標指期貨升0.42%，報3441；納指升0.08%，報11646點。

【18︰12】道指期貨升155點，報28394點。

【16：33】台積電（美：TSM）將在2021年開設新研發中心，致力於研究2納米製程晶片。該股盤前漲1.46%。

【15：40】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克表示，公司有望在3到4年內批量生產壽命更長、能量密度提高50%的電池。馬斯克周一Twitter表示：「400Wh/kg具有高循環壽命，批量生產（不只是實驗室生產）並不遙遠。可能需要3到4年。」研究人員表示，Tesla Model3使用的松下（Panasonic）「2170」鋰電池的能量密度約為260Wh/kg，400Wh/kg意味著比目前的能量密度提高了50%，而能量密度是實現更長駕駛里程的關鍵。Tesla將於9月22日召開股東大會，並於當天舉行「電池日」活動。

【15：02】德國公布第二季GDP終值，按季萎縮9.7%，較此前公布的初值萎縮10.1%有所改善。歐股開盤普遍上升，歐洲斯托克50指數漲0.46%，德國DAX指數漲0.53%，英國富時100指數漲0.33%。

【12：21】道指期貨升160點，報28399點；標指期貨升16點，報3443點；納指期貨升40點，報11676點。

【11：38】外電引述消息報道，字節跳動主要投資者的美國私募基金General Atlantic及創投基金紅杉資本（Sequoia Capital），正尋找另一個潛在合作夥伴，推動與甲骨文（Oracle）合作收購，以防未能參加微軟收購TikTok。

【11：35】外電引述消息指，蘋果計劃最快於8月底重開少量美國零售店。據悉，門店重開後，短期將以預約方式營運。

【08：01】標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）周一表示，Salesforce.com、安進藥廠（Amgen）與多元化工業集團霍尼韋爾（Honeywell），將於8月31日起成為道指成份股，取代埃克森美孚（Exxon Mobil）、輝瑞藥廠與武器生產商雷神（Raytheon Technologies）。

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8 月24日

受惠於疫苗憧憬，美股早段向好。外電消息指，美國總統特朗普將推動在11月大選前讓新冠疫苗面世，利好大市。另外，眾議院以257票支持、150票反對通過為郵政部門撥款250億美元的議案。相關議案仍要通過參議院，經總統簽署後才能落實。

美國航空股收市大升，美國航空升10.5%，達美航空升9.3%，西南航空升6.5%，聯合航空升9.9%，波音升6.4%。航空股大升刺激道指表現，不過要觀望航空股升勢是否持續，以及疫苗消息。

焦點新聞：

【美國郵政】眾議院通過250億美元撥款予美國郵政 特朗普反對

【中美角力】特朗普：中美經濟脫鉤可能性增 「沒有必要和中國做生意」

【阿里巴巴股價】阿里巴巴升3%逼新高 投資者將ADR轉換港股傳憂遭美國制裁退市（第二版）

即市走勢：

【04︰00】道指收市升378點或1.4%，收報28308點。標指升1%，收報3431點。納指升0.6%，收報11379點。TESLA跌1.8%，收報2014.2美元。

【03︰00】美國安全和環境執法局預計，美國在墨西哥灣關閉了每日152.3萬桶的原油產能，約56.92%的天然氣產能已關閉。紐約期油暫升0.2%，報42.42美元。

【02︰00】TESLA遭GLJ Research CEO Gordon Johnson指，到2021年前，不會改變87美元的目標價，Johnson認為，被高估的是生產率及銷售數字，而不是技術水平。

【01︰28】道指漲257點，報28188點；標指升0.71%，報3421點；納指升0.49%，報11367點。Tesla（美︰TSLA）一度升逾4%後倒跌逾1%，報2026.75美元。

【00︰40】美國總統特朗普獲得共和黨大會重新提名所需足夠選票，美國共和黨全國代表大會美國東部時間24日下午，正式提名特朗普為2020年共和黨總統候選人，特朗普亦在北卡羅來納州夏洛特舉行的黨全國大會上親自出場。

【00︰06】布蘭特原油期貨突破每桶45美元，日內漲1.49%。

【23︰17】美國疫苗股普跌，Moderna下跌將近4%，輝瑞製藥跌0.4%、其德國合作夥伴BioNTech跌超2.6%。

【22︰40】美股轉弱，道指漲幅收窄至0.9%，納斯達克綜合指數漲幅為0.28%。

【22︰09】現貨黃金失守每安士1940美元，較日內高位回落逾20美元，漲幅收窄至0.12%。

【21︰30】道指高開147點，報28077點；標指升0.8%；納指升1.2%。蘋果（美︰AAPL）股價漲5.1%；Tesla（美︰TSLA）升3%。

【21︰18】道指期貨升273點；報28132點。

【20︰43】現貨黃金回落至每安士1950美元，漲幅縮窄至0.64%。

【19︰50】布蘭特原油期貨漲幅擴大至1%，現報每桶44.78美元。

【19︰12】道指期貨升幅擴大，最新升270點，報28129點。

【18︰14】易車網（美︰BITA）第二季度每股虧損5.15元人民幣，去年同期虧損2.06元。

【17：10】蘋果盤前升幅逾2%，升穿500美元關口，現報508美元。據外電報道，蘋果iPhone（包括舊機型號）全年生產規模約2億部，與4月預測相若。

【17：04】Tesla盤前漲幅曾擴大至3.8%，高見2128美元，升穿2100美元大關。金融分析公司S3 Partners上周五公布的數據顯示，今年至今扣除融資損失後，做空Tesla的交易員們一共損失了254億美元。Tesla今年已大幅上漲了約390%。

【16：40】《路透社》引述消息人士報道，字節跳動投資者正在商討如何利用其持股為收購TikTok籌集資金。

【TikTok拆骨】字節跳動投資者據報研股份轉換方式收購TikTok資產

【16：06】美股期貨升幅擴大，道指期貨升179點，報28038點；標指期貨升20點，報3413點；納指期貨升94點，報11656點。

【12：05】美股期貨向上，道指期貨升71點，報27930點；標指期貨升8點，報3400點；納指期貨升40點，報11602點。

【10：40】美國總統特朗普周日接受《霍士新聞》訪問時表示，中美經濟脫鉤的可能性增加。 特朗普又指，沒有必要與中國做生意。

【09：55】Epic Games自家製作遊戲《Fortnite Battle Royale（要塞英雄：空降行動）》此前因抽成爭議遭蘋果下架，蘋果更威脅取消Epic Games開發商身份。然而，Epic Games獲得另一科網巨頭微軟的聲援。

【騰訊持股】Epic Games與蘋果爭拗獲微軟聲援

【09：05】內地傳媒引述內地產業鏈消息指出，蘋果公司（美：AAPL）計劃今年推出4款5G手機，計劃在10月開售。

【iPhone12】傳蘋果iPhone12十月開售

阿里巴巴 （美：BABA） 幾家最大投資者，已將價值數10億美元的阿里巴巴美國上市預托證券 （ADR）轉換成香港上市股票，部分原因是以應對美國可能制裁和迫使中概股退市的潛在風險。

道指上周五升190點 騰訊ADR升5%領港股ADR升178點

【美股市況】下周關注儲局鮑威爾講話 影響美元及金價走勢（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩