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【美股市況】道指重上28000關　Tesla倒跌 金價失守1940美元（不斷更新）

即市財經 22:11 2020/08/24

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美股動態不斷更新

受惠於疫苗憧憬，美股早段向好。外電消息指，美國總統特朗普將推動在11月大選前讓新冠疫苗面世，利好大市。另外，眾議院以257票支持、150票反對通過為郵政部門撥款250億美元的議案。相關議案仍要通過參議院，經總統簽署後才能落實。

焦點新聞：

【美國郵政】眾議院通過250億美元撥款予美國郵政 特朗普反對

【中美角力】特朗普：中美經濟脫鉤可能性增　「沒有必要和中國做生意」

【阿里巴巴股價】阿里巴巴升3%逼新高　投資者將ADR轉換港股傳憂遭美國制裁退市（第二版）

即市走勢：

【22︰09】現貨黃金失守每安士1940美元，較日內高位回落逾20美元，漲幅收窄至0.12%。

【21︰30】道指高開147點，報28077點；標指升0.8%；納指升1.2%。蘋果（美︰AAPL）股價漲5.1%；Tesla（美︰TSLA）升3%。

【21︰18】道指期貨升273點；報28132點。

【20︰43】現貨黃金回落至每安士1950美元，漲幅縮窄至0.64%。

【19︰50】布蘭特原油期貨漲幅擴大至1%，現報每桶44.78美元。

【19︰12】道指期貨升幅擴大，最新升270點，報28129點。

【18︰14】易車網（美︰BITA）第二季度每股虧損5.15元人民幣，去年同期虧損2.06元。

【17：10】蘋果盤前升幅逾2%，升穿500美元關口，現報508美元。據外電報道，蘋果iPhone（包括舊機型號）全年生產規模約2億部，與4月預測相若。

【17：04】Tesla盤前漲幅曾擴大至3.8%，高見2128美元，升穿2100美元大關。金融分析公司S3 Partners上周五公布的數據顯示，今年至今扣除融資損失後，做空Tesla的交易員們一共損失了254億美元。Tesla今年已大幅上漲了約390%。

【16：40】《路透社》引述消息人士報道，字節跳動投資者正在商討如何利用其持股為收購TikTok籌集資金。

【TikTok拆骨】字節跳動投資者據報研股份轉換方式收購TikTok資產

【16：06】美股期貨升幅擴大，道指期貨升179點，報28038點；標指期貨升20點，報3413點；納指期貨升94點，報11656點。

【12：05】美股期貨向上，道指期貨升71點，報27930點；標指期貨升8點，報3400點；納指期貨升40點，報11602點。

【10：40】美國總統特朗普周日接受《霍士新聞》訪問時表示，中美經濟脫鉤的可能性增加。 特朗普又指，沒有必要與中國做生意。

【09：55】Epic Games自家製作遊戲《Fortnite Battle Royale（要塞英雄：空降行動）》此前因抽成爭議遭蘋果下架，蘋果更威脅取消Epic Games開發商身份。然而，Epic Games獲得另一科網巨頭微軟的聲援。

【騰訊持股】Epic Games與蘋果爭拗獲微軟聲援

【09：05】內地傳媒引述內地產業鏈消息指出，蘋果公司（美：AAPL）計劃今年推出4款5G手機，計劃在10月開售。

【iPhone12】傳蘋果iPhone12十月開售

阿里巴巴 （美：BABA） 幾家最大投資者，已將價值數10億美元的阿里巴巴美國上市預托證券 （ADR）轉換成香港上市股票，部分原因是以應對美國可能制裁和迫使中概股退市的潛在風險。

道指上周五升190點　騰訊ADR升5%領港股ADR升178點

【美股市況】下周關注儲局鮑威爾講話　影響美元及金價走勢（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 阿里巴巴 美國眾議院

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【業績】有線寬頻收入下降8.2%虧損收窄　管理層：評估出售虧損業務

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