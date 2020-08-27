【美股市況】 納指漲1.5% Netflix飆12% 道指牛皮（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國今晚將7月耐用品訂單數據勝預期，按月大增11.2%，增幅;因高於上月的7.6%。美股早段缺方向，市場關注明日Jackson Hole央行年會，聯儲局主席鮑威爾明晚會發表講話。

焦點新聞：

【美股焦點】Netflix股價飆逾11% 傳獲邀加入收購TikTok談判​​​​​​​

【CIA持股】美國中情局有份投資 擊殺拉登功臣 神秘獨角獸公司Palantir遞上市申請

美國納斯達克據報建議修訂上市規則 允許企業直接上市集資取代IPO

【美股焦點】Facebook股價破頂 擴大新聞服務至多個國家 向媒體付費

【美股焦點】蘋果MacBook疫情下銷售據報升兩成

即市走勢：

【01︰33】Netflix（美︰NFLX） 股價漲12%，高見549美元。

【美股焦點】Netflix股價飆逾11% 傳獲邀加入收購TikTok談判​​​​​​​

【01︰17】道指轉升20點，報28268點；納指升1.49%。

【00︰38】納指升幅擴大至1.44%，道指持平，報28249點。

【00︰01】美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），特朗普政府會考慮在達不成刺激協議的情況下以行政手段幫助航空業僱員。此前美國航空在10月份宣布裁員1.9萬人。

【23︰04】現貨金價升0.6%，報1939.16美元。

【22︰00】美國藥企Moderna（美︰MRNA）股價漲1.1%，日內即將公布旗下新冠疫苗mRNA的最新數據。

【21︰30】市場靜待周四（27日）Jackson Hole央行年會，道指平開，報28248點；標指升0.14%；納指升0.47%。7月耐用品訂單勝預期，現貨金價跌0.6%，報每安士1916.9美元。

【20︰38】現貨金價跌至1902美元。

【美國經濟】7月耐用品訂單按月升11.2% 勝預期

【20︰13】美國國家颶風中心表示，「勞拉」即將成為大型颶風，可能會帶來災難性的風暴潮、極端大風和洪水，預計將沿著西北墨西哥灣海岸移動。

【19︰30】道指期貨續跌55點，報28138點；標指期貨大致持平，納指期貨升0.38%。

【18︰49】外電引述Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克表示，其人工智能大腦晶片公司Neuralink將於周五對「工作設備」進行現場技術演示。

【18︰14】 白宮將宣布政府機構和私營部門合作夥伴將投資逾10億美元，以創建專注於人工智能和量子信息的研究機構。 美國能源部將向5家專注於量子信息的研究所投資6.25億美元。 私營部門將匹配該投資貢獻3億美元，部分來自IBM和微軟等公司的捐款。

【16︰26】京東 （美：JD）承接港股升勢，盤前升3.5%，報81.7美元；阿里巴巴（美：BABA）盤前升1.2%，報289.43美元。

【16︰11】道指期貨跌幅略為擴大，跌68點，報28125點；標指期貨跌2點，報3440點；納指期貨升12點，報11738點。

【15︰04】歐洲股市早段向下，德股跌0.3%；英股及法股分別跌0.6%。

【13︰47】小鵬汽車（美︰XPEV）據悉計劃在美國的IPO定價高於區間，計劃將以每股15美元定價。

【13︰40】外媒引述消息指，TikTok向Netflix（美：NFLX）接洽，諮詢是否有興趣收購TikTok美國業務。據指，Netflix接受邀請，加入價值數十億美元交易的談判。

【TikTok拆骨】傳TikTok邀請Netflix加入美國業務收購談判

【12︰00】美股期貨個別發展，道指期貨跌34點，報28159點；標指期貨跌不足1點，報3442點；納指期貨升15點，報11742點。

【11︰00】路透報道，美國納斯達克已向美國證券交易委員會（SEC）申請修改上市規則，允許企業直接上市集資，以替代首次公開招股。

【09︰40】市場調查機構Gartner周二發布數據指出，第二季全球智能手機銷售下跌20.4%，但蘋果（美：AAPL）iPhone僅按年跌4%，跑贏大市。三星手機銷售按年跌27.1%，跌幅是一眾手機商中最大。

Gartner：蘋果上季手機銷售僅跌4%跑贏大市 小米跌逾兩成

標指納指創新高港股ADR升104點 原油價格升逾1%

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8月25日（二）市況

中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、姆欽（Steven Mnuchin）香港時間今日（25日）通電話，雙方認為協議有所進展，一度利好美股。美股其後轉跌，市場關注周四舉行的全球央行年會。

焦點新聞：

【TikTok拆骨】字節跳動兩基金投資者偏好甲骨文收購TikTok

蘋果擬8月底重開少量美國零售店 客人內進需預約

【美股焦點】道指下周一換馬 埃克森美孚輝瑞雷神被剔出

【美股焦點】Facebook股價破頂 擴大新聞服務至多個國家 向媒體付費

即市走勢：

【04︰00】道指跌60點，收報28248點，標指升0.4%，收報3443點，納指升0.8%，收報11466點。facebook升3.5%，收報280.82美元。阿里巴巴ADR折算收報278.1港元，較港高3.3%。

【01︰28】Facebook（美︰FB）股價續破頂，高見281美元。道指跌123點，報28184點；標指升0.13%；納指升0.41%。

【01︰08】美國財政部拍賣500億美元兩年期國債，中標利率0.155%，投標倍數2.78。

【01︰02】網易 （09999） 美股漲幅擴大至4.2%，市值首次超700億美元。

【00︰58】美股表現反覆，道指跌136點，報28171點，惟標指升0.06%；納指升0.31%。

【00︰30】受颶風勞拉影響，美國墨西哥灣82%的煉油產能及57%天然氣產能將會關閉，Enki Research預計，勞拉將導致50億美元的經濟損失。

【23︰28】阿里巴巴旗下螞蟻集團已遞交上市申請，資金憧憬阿里巴巴價值進一步釋放，其在美ADS派3.7%，報286.33美元，換算在港價報277.38港元，較香港價升近10元。

【23︰23】Facebook續刷紀錄高位，現漲近3%，股價報279.2美元，暫成交28億美元。

【22︰30】美股三大指數轉跌，道指挫111點；標指跌0.1%，報3427點；納指跌0.15%，報11362點。蘋果股價挫2%，報493.13美元。

【22︰00】【美國經濟】美國7月新屋銷售90.1萬伙勝預期 8月消費信心遜預期

【21︰30】道指高開38點，報28,347點；標指升0.2%；納指跌0.1%；美滙報92.98，跌0.3%。

【21︰03】紐約期油刷新8月18日以來高位，升至每桶43.25美元，升幅1.48%

【20︰26】消息稱納斯達克已向美國監管機構申請修改規則，允許需要上市的公司通過直接上市的方式籌集資金，以替代首次公開發行。

【19︰11】道指期貨升187點，報28426點；標指期貨升0.42%，報3441；納指升0.08%，報11646點。

【18︰12】道指期貨升155點，報28394點。

【16：33】台積電（美：TSM）將在2021年開設新研發中心，致力於研究2納米製程晶片。該股盤前漲1.46%。

【15：40】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克表示，公司有望在3到4年內批量生產壽命更長、能量密度提高50%的電池。馬斯克周一Twitter表示：「400Wh/kg具有高循環壽命，批量生產（不只是實驗室生產）並不遙遠。可能需要3到4年。」研究人員表示，Tesla Model3使用的松下（Panasonic）「2170」鋰電池的能量密度約為260Wh/kg，400Wh/kg意味著比目前的能量密度提高了50%，而能量密度是實現更長駕駛里程的關鍵。Tesla將於9月22日召開股東大會，並於當天舉行「電池日」活動。

【15：02】德國公布第二季GDP終值，按季萎縮9.7%，較此前公布的初值萎縮10.1%有所改善。歐股開盤普遍上升，歐洲斯托克50指數漲0.46%，德國DAX指數漲0.53%，英國富時100指數漲0.33%。

【12：21】道指期貨升160點，報28399點；標指期貨升16點，報3443點；納指期貨升40點，報11676點。

【11：38】外電引述消息報道，字節跳動主要投資者的美國私募基金General Atlantic及創投基金紅杉資本（Sequoia Capital），正尋找另一個潛在合作夥伴，推動與甲骨文（Oracle）合作收購，以防未能參加微軟收購TikTok。

【11：35】外電引述消息指，蘋果計劃最快於8月底重開少量美國零售店。據悉，門店重開後，短期將以預約方式營運。

【08：01】標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）周一表示，Salesforce.com、安進藥廠（Amgen）與多元化工業集團霍尼韋爾（Honeywell），將於8月31日起成為道指成份股，取代埃克森美孚（Exxon Mobil）、輝瑞藥廠與武器生產商雷神（Raytheon Technologies）。

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8 月24日

受惠於疫苗憧憬，美股早段向好。外電消息指，美國總統特朗普將推動在11月大選前讓新冠疫苗面世，利好大市。另外，眾議院以257票支持、150票反對通過為郵政部門撥款250億美元的議案。相關議案仍要通過參議院，經總統簽署後才能落實。

美國航空股收市大升，美國航空升10.5%，達美航空升9.3%，西南航空升6.5%，聯合航空升9.9%，波音升6.4%。航空股大升刺激道指表現，不過要觀望航空股升勢是否持續，以及疫苗消息。

焦點新聞：

【美國郵政】眾議院通過250億美元撥款予美國郵政 特朗普反對

【中美角力】特朗普：中美經濟脫鉤可能性增 「沒有必要和中國做生意」

【阿里巴巴股價】阿里巴巴升3%逼新高 投資者將ADR轉換港股傳憂遭美國制裁退市（第二版）

即市走勢：

【04︰00】道指收市升378點或1.4%，收報28308點。標指升1%，收報3431點。納指升0.6%，收報11379點。TESLA跌1.8%，收報2014.2美元。

【03︰00】美國安全和環境執法局預計，美國在墨西哥灣關閉了每日152.3萬桶的原油產能，約56.92%的天然氣產能已關閉。紐約期油暫升0.2%，報42.42美元。

【02︰00】TESLA遭GLJ Research CEO Gordon Johnson指，到2021年前，不會改變87美元的目標價，Johnson認為，被高估的是生產率及銷售數字，而不是技術水平。

【01︰28】道指漲257點，報28188點；標指升0.71%，報3421點；納指升0.49%，報11367點。Tesla（美︰TSLA）一度升逾4%後倒跌逾1%，報2026.75美元。

【00︰40】美國總統特朗普獲得共和黨大會重新提名所需足夠選票，美國共和黨全國代表大會美國東部時間24日下午，正式提名特朗普為2020年共和黨總統候選人，特朗普亦在北卡羅來納州夏洛特舉行的黨全國大會上親自出場。

【00︰06】布蘭特原油期貨突破每桶45美元，日內漲1.49%。

【23︰17】美國疫苗股普跌，Moderna下跌將近4%，輝瑞製藥跌0.4%、其德國合作夥伴BioNTech跌超2.6%。

【22︰40】美股轉弱，道指漲幅收窄至0.9%，納斯達克綜合指數漲幅為0.28%。

【22︰09】現貨黃金失守每安士1940美元，較日內高位回落逾20美元，漲幅收窄至0.12%。

【21︰30】道指高開147點，報28077點；標指升0.8%；納指升1.2%。蘋果（美︰AAPL）股價漲5.1%；Tesla（美︰TSLA）升3%。

【21︰18】道指期貨升273點；報28132點。

【20︰43】現貨黃金回落至每安士1950美元，漲幅縮窄至0.64%。

【19︰50】布蘭特原油期貨漲幅擴大至1%，現報每桶44.78美元。

【19︰12】道指期貨升幅擴大，最新升270點，報28129點。

【18︰14】易車網（美︰BITA）第二季度每股虧損5.15元人民幣，去年同期虧損2.06元。

【17：10】蘋果盤前升幅逾2%，升穿500美元關口，現報508美元。據外電報道，蘋果iPhone（包括舊機型號）全年生產規模約2億部，與4月預測相若。

【17：04】Tesla盤前漲幅曾擴大至3.8%，高見2128美元，升穿2100美元大關。金融分析公司S3 Partners上周五公布的數據顯示，今年至今扣除融資損失後，做空Tesla的交易員們一共損失了254億美元。Tesla今年已大幅上漲了約390%。

【16：40】《路透社》引述消息人士報道，字節跳動投資者正在商討如何利用其持股為收購TikTok籌集資金。

【TikTok拆骨】字節跳動投資者據報研股份轉換方式收購TikTok資產

【16：06】美股期貨升幅擴大，道指期貨升179點，報28038點；標指期貨升20點，報3413點；納指期貨升94點，報11656點。

【12：05】美股期貨向上，道指期貨升71點，報27930點；標指期貨升8點，報3400點；納指期貨升40點，報11602點。

【10：40】美國總統特朗普周日接受《霍士新聞》訪問時表示，中美經濟脫鉤的可能性增加。 特朗普又指，沒有必要與中國做生意。

【09：55】Epic Games自家製作遊戲《Fortnite Battle Royale（要塞英雄：空降行動）》此前因抽成爭議遭蘋果下架，蘋果更威脅取消Epic Games開發商身份。然而，Epic Games獲得另一科網巨頭微軟的聲援。

【騰訊持股】Epic Games與蘋果爭拗獲微軟聲援

【09：05】內地傳媒引述內地產業鏈消息指出，蘋果公司（美：AAPL）計劃今年推出4款5G手機，計劃在10月開售。

【iPhone12】傳蘋果iPhone12十月開售

阿里巴巴 （美：BABA） 幾家最大投資者，已將價值數10億美元的阿里巴巴美國上市預托證券 （ADR）轉換成香港上市股票，部分原因是以應對美國可能制裁和迫使中概股退市的潛在風險。

道指上周五升190點 騰訊ADR升5%領港股ADR升178點

【美股市況】下周關注儲局鮑威爾講話 影響美元及金價走勢（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩