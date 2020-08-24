煤氣公司推暑期實習20年　盼推動創新覓人才

▲ 煤氣公司人力資源總監范潔儀（中）表示，暑期實習生除了可藉計劃累積經驗外，更有可能獲得工作機會，成為全職員工。（陳永康攝）

香港中華煤氣（00003，下稱煤氣公司）早於2000年起，每年都推出暑期實習生計劃，為年輕人提供職場實習機會。其企業人力資源總監范潔儀表示，計劃有助年輕人了解職場外，也為他們累積經驗。同時，暑期實習生亦會為公司帶來不同的新建議，推動公司創新。她透露，不少實習生畢業後都加入公司，實習計劃同時有助公司吸引人才。

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煤氣公司的暑期實習生計劃為期8星期，實習生有機會參與不同的培訓課程，包括演講技巧、辦公室社交技巧及TRIZ（創新技巧）等，並於不同部門工作。由2014年起計，過去6年、有25位曾參與計劃的實習生，在畢業後加入煤氣公司。

回饋社會 安排參加公益義工

除了參加培訓和工作，實習生亦有機會到不同的設施參觀，如大埔廠房、將軍澳數據中心及24小時調度中心等，藉此了解公司的文化和背景。

范潔儀表示，符合學歷要求的中學生或大學生，均可申請成為暑期實習生。她多番強調，實習生有份參與部門的實際工作，而非只負責輸入數據資料。同時，實習生亦需要以小組形式完成畢業專題研習。「此專題研習可讓同學體驗職場上的團隊合作和時間管理技巧；與此同時，實習生的研習成果涉及不同範疇和元素，也為公司帶來具參考價值的新點子。」她補充，公司亦會安排實習生出席公益義工活動，藉此回饋社會。

她又稱，暑期實習生計劃已舉辦20年，每年平均聘請超過60人。范指公司在挑選實習生時，不限選修學科，反而更重視應徵者的心態。「較着重參與實習計劃目的和個人態度，不希望實習生是來浪費時間。」

實習生在計劃期間需要如正職員工般，在星期一至五工作，而薪金約為7,000至8,000元，視乎學歷而定。

實習生畢業變全職 管理網店展覽

現職助理零售業務發展主任的黃芷琳正正是2019年的暑期實習生，其後獲聘為兼職市務助理，並於2020年畢業後成為全職員工。她表示，計劃讓她體驗真實工作，而主管和同事的教導與協助，亦是她表現出色的原因之一。

黃芷琳坦言，鑑於資源和規模等因素，一直傾向選擇在大企業工作。去年成功獲選為暑期實習生後，她選擇於零售市務部實習，其間協助部門管理社交媒體及網上商店營運。

實習期間意見 獲採納建自信

此外，亦有機會參與籌辦展覽，包括構思主題、場地設計和布置等。「實習期間，上司和同事都會聆聽我的意見，甚至獲採納部分建議，令我感到被尊重，建立自信。」實習期間，她曾負責處理產品價格標籤，令她明白全職工作時更需要一絲不苟。

她完成實習後，在煤氣公司擔任兼職，其間獲得主管提供轉為全職員工的機會。而成為全職員工後，她則負責管理網上商店的營運和跟進展覽的工作。

記者：楊匡然