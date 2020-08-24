【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 即市財經 13:50 2020/08/24 分享： 投資市場對中美科技戰憂慮有稍為紓緩跡象，有報導指華府擬確認針對騰訊 （00700） 旗下微信海外版WeChat禁令，不包括內地版微信。市場憧憬美方針對中資料企打擊行動有回歸理性軌道跡象，騰訊為首中概科技股全綫擺脫上周弱勢現強反彈。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享） 2020/08/21 【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享） 【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理?（訂戶專享） 2020/08/20 【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理?（訂戶專享） 【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠?（訂戶專享） 2020/08/19 【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠?（訂戶專享） 【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 2020/08/18 【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指忌扭曲市場（訂戶專享） 2020/08/17 【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指忌扭曲市場（訂戶專享） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 軟件 特朗普 科技戰 香港股票 抖音 微信 App Store 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入