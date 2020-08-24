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【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享）

即市財經 13:50 2020/08/24

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投資市場對中美科技戰憂慮有稍為紓緩跡象，有報導指華府擬確認針對騰訊 （00700） 旗下微信海外版WeChat禁令，不包括內地版微信。市場憧憬美方針對中資料企打擊行動有回歸理性軌道跡象，騰訊為首中概科技股全綫擺脫上周弱勢現強反彈。

...

欄名 : 交易講場

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