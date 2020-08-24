【美國疫情】美國死亡個案近18萬宗　民調：57%共和黨人認為「可接受」

美國疫情持續，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據，全美至今死於新冠肺炎的人數已超過17.6萬人。美國一項民調顯示，與半數的共和黨人認為，這一死亡人數是「可以接受的」（acceptable）。

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美國大選將至，兩黨人士對於限制總統特朗普（Donald Trump）的取態不一。哥倫比亞廣播公司（CBS）和民調機構YouGov對2,226名不同黨派的選民進行調查，周日（23日）公布的最新民調結果顯示，共和黨支持者當中，有57%的人認為特朗普在抗疫上已盡力，現在的死亡人數是他們可以接受的結果，高於民主黨人士的10%，以及獨立選民的33%（見下圖）。同時有64%的共和黨人認為，現在的死亡數字被「高估」（overstated count ）。

圖片來源：CBS

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至於對特朗普處理疫情的評價，整體有38%的民眾認為現時一切順利，但若將範圍鎖定至共和黨選民，認可特朗普表現的比率高達73%。與此同時，有四分之三的共和黨人認為，美國現在的狀況比四年前還要更好，遠高於整體調查的35%。

根據民調結果顯示，目前拜登（Joe Biden）的支持率為以52%，領先特朗普10個百分點。

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