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【內房股】正榮：融資成本仍可改善 短債比例有望降至30%內

即市財經 12:28 2020/08/24

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正榮副總裁及財務總監陳偉健表示，正榮目前的負債水平健康，未來冀短債比例可降至30%以內。

正榮地產 （06158） 截至6月底止，淨負債比率由去年底的75.2%降至71.4%，短債比例由去年底的34.2%降至30%， 現金對比短債的比例上升至2.1倍。正榮副總裁及財務總監陳偉健表示，融資市場再收緊對公司影響不大，正榮目前負債水平健康，未來冀短債比例可降至30%以內。正榮中午收市報5.06元，升0.4%。

正榮融資成本截至6月底為7%，陳偉健指，公司7至8月發行的小公募債的成本約5%，海外銀團的貸款亦處5%左右，故預期融資成本仍有改善空間。

毛利率料兩年內可達22%至25%

正榮同樣預期毛利率將持續改善，上半年毛利率為20.3%，按年持平。陳偉健指，公司仍在處理較老舊的存貨，但已嚴控成本，預期未來一至兩年毛利率可提升到22%至25%。

正榮首7個月合約銷售金額約為695.92億元，按年增1.3%，隨著餘下時間加快推盤，有信心完成全年目標1400億元（人民幣，下同）。銷售回款方面，管理層指，銷售回款自5月起有明顯改善，上半年的回款率達70%，並預期今年回款率可以回升至75%。

管理層表示，上半年部份土地市場過熱，認為地區政策收緊有利房地產市場的發展，而正榮拿地會繼續聚集原有佈局的城市，並選擇周轉快且利潤率高的項目。

正榮上半年少賺6.2%至8.8億元，核心盈利按年升8.3%至12.4億元，淨利潤率8.8%，不派息。期內，收益為145.4億元，按年增6.5%。

相關文章：【內房股】雅居樂：海南省未來5至6年為集團的「糧倉」

【內房】正榮：黃金周銷售勢頭勁　料上半年可追回銷售缺口

【內房業績】正榮：料4月銷售回復正常水平 全年銷售目標1400億元人幣

編㝒：袁諾曦

正榮地產（06158） 香港股票

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