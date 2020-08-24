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蘋果威脅禁遊戲開發權　微軟發聲明撐Epic Games

環球政經 12:24 2020/08/24

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手機遊戲《Fortnite》的開發商Epic Games 近日被指違反App Store規定，並決定下架該暢銷遊戲外，上周五 (21 日) 更指或取消 Epic 的遊戲開發權。微軟周日 (23 日) 發聲明指，如蘋果取消 Epic Games旗下的遊戲開發權，或會影響微軟的遊戲開發商以及其他玩家。

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事源 Epic 在 《Fortnite》推出直接課金功能，直接繞過 App Store 付費渠道，借此避開蘋果對遊戲課金收入 30% 分成的規定；蘋果知道後便隨即將遊戲下架，更於上周宣布取消 Epic Games 旗下遊戲引擎 Unreal Engine 建立 iOS 軟體所需的開發權限。

據一位資深微軟工程師表示，若蘋果最後對 Epic Games 的 Unreal Engine 遊戲引擎失去開發工具使用權限，其他同樣使用Unreal Engine的遊戲開發商也無法再使用該遊戲引擎，波及到微軟在內的眾多遊戲開發商。

Unreal Engine 是其中一個較有名的遊戲引擎，適用於各種遊戲類型，包括電腦遊戲及手機遊戲，而且Unreal Engine陰影、畫面效果細緻 ，目前廣受遊戲開發商的青睞，現時佔全球商用遊戲引擎八成市場份額。故微軟在聲明中指，「如iOS 與 macOS 無法支援Unreal Engine開發，微軟未來的遊戲或需另尋新遊戲引擎或放棄 iOS 與 macOS 平台的玩家。」

責任編輯: 林展鋒

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