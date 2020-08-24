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【蘋果手機】傳iPhone12系列10月開售　料最低售價699美元

環球政經 13:44 2020/08/24

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往常每年秋季的新品iPhone都是消費者關注熱點。據內媒引述產業鏈最新消息稱，今年iPhone12系列將延後幾周，到10月正式發布四款5G手機。作為蘋果首款支持5G的iPhone，外界對新產品抱有很高期待。

相關文章：蘋果威脅禁遊戲開發權　微軟發聲明撐Epic Games

據傳Phone 12將分成兩批上市，首批會在10月底開售，包括5.4吋及6.1吋版本，11月則推出iPhone 12系列高級版本，包括6.1和6.7吋。據報iPhone 12最低門檻價格為699美元（約5468港元），最貴價版本達1,499美元（約11,728港元）。

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此前，大摩曾指蘋果將迎中國4年來最大iPhone換機潮。蘋果最新報告指出，中國市場「iPhone更新換代可能性顯著」，因為中國市場上有68%以上的iPhone至少已經使用了兩年時間。

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撰文 : 李勝男

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