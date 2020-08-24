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【瑞聲業績】瑞聲科技曾插近一成急收復　半年少賺58%、股息削75%至0.1元（第二版）

即市財經 13:14 2020/08/24

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瑞聲半年少賺58%，但第二季表現較首季改善。

瑞聲科技 （02018） 公布，上半年盈利按年跌58%至3.2億元人民幣，每股中期息削75%至0.1港元。上半年，瑞聲科技收入按年升3.6%至78.4億元（人民幣，下同），惟毛利率按年大挫4.3百分點至23.2%。

若果單計第二季，瑞聲營運較首季改善，季度收入增12%至42.8億元，季度盈利按年跌21%至2.68億元，主要受累毛利率按年跌1.7百分點至23.3%。

瑞聲今早股價隨科技股上揚，半日升近3%至55.55港元，成交3.55億港元。不過，午市股價急挫，最多曾跌9%，低見49.1港元，惟跌幅急收窄，最新跌2.2%，報52.75港元。

年初曾指毛利率40%為目標　次季尚有距離

瑞聲管理層今年初曾指，繼續以40%毛利率為目標，但次季毛利率表現較首季23.1%，只有輕微改善。

瑞聲表示，生產效率從首季疫情有序回升，但集團保持高研發投入，受此影響，第二季度淨利潤率按年跌2.6百分點至6.3%。

光學產品收入毛利改善　聲學業務毛利按年跌

以業務分類，佔瑞聲收入最多的聲學業務，季度收入增8%至19.1億元，分部毛利率26.4%，較去年同期跌0.7百分點，瑞聲預期，競爭格局穩定，安卓聲學產品平均單價有望逐步穩定。

瑞聲光學業務次季收入按年增43%至3.8億元，按季增56%，毛利率由首季9.8%增至13.8%。公司指，塑膠鏡頭平均單價和鏡頭出貨量明顯提升，次季月產6000萬件，且在開發長焦、廣角、小頭、主攝、TOF（Time of Flight）深感鏡頭等產品，也擬第4季量產7片塑膠鏡片（7P）鏡頭，並衝擊1.08億等更高像素的解析度水平。

瑞聲重申，集團繼續與一家世界領先的管理諮詢公司進行轉型項目，推進組織變革，優化後的組織架構將為集團帶來可持續的管理和高效經營的益處。

（第二版更新午後股價）

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記者：麥德銘

香港股票 瑞聲科技（02018）

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