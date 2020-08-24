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【智能產品】全球智能手錶銷售額　上半年升2成

商業 12:20 2020/08/24

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單以銷售額而言，蘋果智能手表市佔率過半，達到51.4%，創史上新高。

新冠疫情今年爆發至今已經近9個月，大眾健康意識不斷提升，最近有研究報告就顯示，因為疫情關係，今年上半年全球智能手表市場銷售額仍保持20%增長，出貨量則與去年同期持平。而市場佔有率前3位廠商則雄霸市場近七成份額。

根據市場研究公司 Counterpoint Research於日前公布的最新報告，新冠疫情使大眾消費者健康意識提高，帶動穿戴裝置需求增長，今年上半年全球智能手表出貨量接近4,200萬隻。其中，疫情最嚴重的市場，如印度、歐洲及美國的智能手表出貨量分別按年升57%、9%及5%，抵銷其他市場的跌幅。

大眾愈益關注健康

研究總監Jeff Fieldhack表示，現時智能手表的電池壽命及處理器能力，有助更好地監測人們的健康狀況，例如追蹤心跳、睡眠質素等。他亦指出，疫情期間，亦注意到大眾更持續關注智能手表在健身和健康相關的應用。

Counterpoint Research報告指出，蘋果持續穩居市場冠軍，Apple Watch Series 5為上半年全球最暢銷的智能手表產品，其次是Apple Watch Series 3、華為 Huawei Watch GT2 和三星 Galaxy Watch Active 2。

蘋果市佔率雄霸全球

單以銷售額而言，蘋果智能手表市佔率過半，較去年同期升8.2%，達到51.4%，創史上新高。如以出貨量計算，蘋果市佔率就比去年同期增長22%。Garmin就以9.4%的市佔率排名第二，較去年同期升0.5%。華為佔有率則為8.3%，按年增2.8%，排名第三，較去年同期上升1位。

三星則從第二位滑落至第四，市佔率有7.2%，較去年同期跌2.1%。Counterpoint Research 表示，雖然三星在今年上半年面臨阻力，但下半年推出的Galaxy Watch 3有望刺激三星智能手表的銷量。

＞＞＞微軟公開支持Epic Games　稱蘋果做法損害遊戲開發商

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在智能手表市場趨勢方面，Counterpoint Research研究總監 Jeff Fieldhack就提到，具有通訊功能的智能手表將愈來愈受歡迎，佔智能手表整體出貨量的4分1或以上，將對高通等晶片製造商是一大好消息。

責任編輯：李彥煒

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