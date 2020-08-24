【友邦股價】友邦獲大摩上調目標價 股價升逾4%（第二版）

▲ 大摩上調友邦目標價至87元

大摩發表報告，指疫情之前雖多方面影響友邦 （01299） ，令其盈利及股息增長放緩，甚至令其新業務價值及內含價值自2011年以來首次倒退，但相信其艱難時間可能已經過去，將其目標價由78元上調至87元。

友邦上半年業績雖遜預期，股價於業績公布當日急挫，惟翌日已立即反彈，今日延續升勢，全日升4.7%，報78.55元，成交額30.96億元。

大摩指，友邦披露了新管理層的策略計劃，將利用科技、數碼化及分析工具加強裝備其代理，並接觸更多顧客。這意味友邦將可服務更大的市場，特別是中國。大摩估計，在2025年前，基本預測中國市場價值達500億美元，而友邦可受惠於持續的全球化放慢（slowbalization）趨勢，並減少面對來自環球保險公司於中國市場的競爭。

大摩續指，在管理層提出數碼化策略更新後，該行在樂觀預測中上調中國市場價值至1000億美元，以反映友邦可望成為一家大型的全渠道或細分渠道保險公司（即相當於市佔率一成）的預期，並將其目標價上調至87元。

另外，野村亦指，友邦最壞時刻已過，預期疫情過後業務將逐漸回復，而主要動力來自中國市場。野村指，在疫情影響全面消退後，友邦中國新業務價值會錄得30%增長；另外，基數效應亦可望令下半年香港業務回復增長。該行預期，友邦下半年新業務價值會按年增9%，全年則倒退17%。

（第二版：新增野村評論及友邦收市價）

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編輯：謝智聰