總統嘈完有用？ 美國FDA緊急批准用血清療法治新冠肺炎

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（22日）批評，美國食品及藥物管理局（FDA）正故意阻撓藥廠招募民眾參與新冠疫苗和療法的臨床試驗，拖延測試疫苗測試進度，企圖在11月3日大選之後才推出疫苗。

美國食品及藥物管理局（FDA）翌日（23日）宣布緊急批准使用治療新冠治的血清療法，該療法是採用新冠肺炎痊癒者身上提取血清用以治療，FDA稱已有7萬名患者使用此療法。有研究員指此療法屬治療其他新冠病毒的舊式療法。

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但用血清療法治新冠肺炎的問題，是血清供應有限，而不少專家要求提供有關治療的數據。白宮發言人就指，數據對於早期發病者，其血清含有高水平的抗體，有助治療。對於大部份接受血清治療的患者，他們的生存率提高35%。

有人對此療法有保留，其中美國傳染病學會會長Thomas File，他表示，雖然有數據顯示血清療法對新冠病人有幫助，尤其是早期病人，但缺乏隨機對照試驗數據，因而未能了解到此療法的效用。

中國上月22日已啟動緊急使用新冠病毒疫苗，國健委科技發展中心主任鄭忠偉於上周在中央電視台一個節目透露，並指目前有4類人員可用使用緊急疫苗，包括醫護人員、防疫人員、邊檢人員及保障城巿基本運作人員，由他們先建立免疫屏障。

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責任編輯：鄭靜珊