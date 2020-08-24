【港股追蹤】金價上升受惠股？ 今日早市升超過4%

金價早前升至每盎斯逾2,060美元高位後，近周反覆偏軟，現時已回落至1,950美元附近，相關的金礦股近期走勢同樣差勁，今日亦不例外。惟當中紫金礦業突然走強，開市後最多升超過5%，中午收報5.22元，升超過4.6%，股價之強勢相信與上周五（21日）之業績轉好有關。

截至今年6月底止，集團上半年收入達831.4億元人民幣(下同)，按年上升23.7%；純利按年則按年增長30.6%，至24.2億元。

期內主營的金礦及銅礦業務均有顯著增長，上半年公司生產黃金超過521萬盎司，按年上升6.9%，黃金業務銷售收入佔報告期內營業收入的61.28%（抵銷後），產品毛利佔集團毛利的38.60%。

公司首6個月產銅達521萬噸，同比大增超過31.3%，銅礦業務銷售收入佔報告期內營業收入接近18%（抵銷後），產品毛利佔集團毛利約37.4%。

紫金之業績僅是上半年成績表，仍未計及7月份金價抽升的影響，故市場見到上半年黃金產量大增，收入純利顯著上升，自然對股價及前景有所憧憬，估計短期金價繼續靠穩的話，股價或能繼續抽高。

記者：葉志偉