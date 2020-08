【A股布局】創業板注冊制IPO　首批上市半日最多漲5倍

周一(24日),深圳創業板改革試點注冊制首批共有18家IPO上市,出台儀式上有國務院副總理劉鶴的書面致辭,以及中國證監會主席易會滿的講話。深圳創業板指數中午收報2693點,上升2.3%。

一如以往,國內IPO鑊氣十足,開市全部高於招股價,升得最誇張的有卡倍億(深:300863)大漲超過五倍,康泰醫學(深:300869)股價漲4倍以上,蒙泰高新(深:300876)和大宏立(深:300865)也升1倍以上。

除了首批注冊制IPO外,交易規則也有改革,包括漲跌停機制。第一,單日漲跌限制由10%放寬至20%;第二,原本新股首日漲跌停限制為44%,新規定是新股前5個交易日無限制。

記者:林衛