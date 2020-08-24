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【A股布局】創業板注冊制IPO　首批上市半日最多漲5倍

股樓投資 11:43 2020/08/24

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周一（24日），深圳創業板改革試點注冊制首批共有18家IPO上市，出台儀式上有國務院副總理劉鶴的書面致辭，以及中國證監會主席易會滿的講話。深圳創業板指數中午收報2693點，上升2.3%。

其他文章：【新巴城巴易手】出售業務享兩大好處 新創建現價可吸博上8元

一如以往，國內IPO鑊氣十足，開市全部高於招股價，升得最誇張的有卡倍億（深：300863）大漲超過五倍，康泰醫學（深：300869）股價漲4倍以上，蒙泰高新（深：300876）和大宏立（深：300865）也升1倍以上。

其他文章：【美團點評股價】美團績後大行續睇好　滙研最牛目標價290元（附大行最新評級表）

除了首批注冊制IPO外，交易規則也有改革，包括漲跌停機制。第一，單日漲跌限制由10%放寬至20%；第二，原本新股首日漲跌停限制為44%，新規定是新股前5個交易日無限制。

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記者：林衛

IPO 中國證監會 易會滿 劉鶴 A股

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