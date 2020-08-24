【異動股】港視周四放榜 股價漲近7%再破頂 市值逼90億元

▲ 香港電視下周公布中期業績，股價水漲船高再破新高，市值直逼90億元。（資料圖片）

經營HKTVmall的香港電視 （01137） ，放榜前夕股價再度破頂，早段曾漲最多近7%見9.66元，市值直逼90億元關。

向來被視為疫情受惠股的港視，7月初發盈喜預告上半年虧轉盈，至少盈利9,000萬元，主因旗下的電商業務HKTVmall首度扭虧，港視股價亦都水漲船高。港視將於周四（27日）公布業績。

港視連彈3日，今日早段曾高見9.66元再破頂，最多升6.8%。截至11時半，最新報9.57元，仍升5.9%，成交9158.9萬元。

事實上，自港視7月初發盈喜以來，股價就由約5.1元關一直爬升至現水平，累積升幅約87.6%。

HKTVmall近月先後舉行網上書展、電子電器節，本周就開始網上BB展及網上玩具節。

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編輯：趙穎妍