微軟公開支持Epic Games　稱蘋果做法損害遊戲開發商

▲ 近日，蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games因利潤抽成起爭執，微軟（Microsoft）最近公開發表聲明聲援Epic Game。

較早前，蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games因利潤抽成起爭執，蘋果將手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在Appl Store内下架，並表示會關閉Epic Games開發者帳號。近日，微軟（Microsoft）就公開發表聲明聲援Epic Game。

本月初，Epic Games在旗下的《要塞英雄》（Fortnite）遊戲中引入付款平台。據一般收費政策，玩家在遊戲內課金後，蘋果會收取30%費用，蘋果指Epic Games的做法違反應用程式購買規定，更表示會關閉其開發者帳號。日前，Epic Games就向法院指控蘋果的壟斷行為。

<<蘋果威脅終止Epic games開發商帳戶資格

Epic Games指，目前有多間公司採用旗下開發的Unreal Engine遊戲引擎，不少公司紛紛表示，對蘋果做法表示嚴重關注。

當中，微軟遊戲主管Kevin Gammill指，公司目前使用Epic Games的Unreal Engine軟件開發遊戲Forza Street。若蘋果取消Epic Games開發商身份，用戶則無法在iOS或MacOS系統上玩Forza Street，將損害該公司的遊戲業務收入。另外，其他使用Unreal Engine軟件開發遊戲的遊戲開發商亦會遭受打擊。

責任編輯：李寶如